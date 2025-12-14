Search here...

Para celebrar el Año Nuevo, este look de maquillaje podría ser tu mejor aliado.

Tatiana Richard
@paulina_kurkowska/TikTok

Las tendencias de maquillaje para la temporada navideña de 2025 celebran los tonos fríos y metálicos, con un gran regreso del gris brillante y el plateado. Estos tonos helados son perfectos para crear un párpado brillante, ideal para una celebración de Nochevieja que brilla y captura la luz. La tendencia de esta temporada es combinar este maquillaje brillante con un ahumado profundo, añadiendo un toque sofisticado y atrevido.

Los tonos fríos, la gran estrella de la temporada

Este invierno, los tonos fríos reinan: gris, plateado, azul hielo y lavanda escarchado embellecen los párpados. La purpurina realza estos tonos, aportando brillo y glamour. El maquillaje gris brillante viene en texturas finas y piezas grandes y luminosas, para un efecto festivo personalizado.

El ojo ahumado profundo, intensidad controlada

Para complementar estos colores, el ojo ahumado sigue siendo un básico de la elegancia. Este año, el ojo ahumado se impone en sus versiones más profundas y doradas, jugando con el degradado del gris oscuro a tonos más brillantes en el centro del párpado. Todo esto combina a la perfección con purpurina plateada aplicada en el párpado móvil o en el lagrimal para una mirada cautivadora.

Consejos para un maquillaje de Nochevieja exitoso

  • Comience con una capa base o imprimación para garantizar que el brillo permanezca en su lugar.
  • Aplica una sombra de ojos gris oscuro o antracita en degradado para crear profundidad.
  • Coloque suavemente el brillo plateado sobre el párpado móvil o la parte central.
  • Termina con una línea de delineador negro o gris carbón para acentuar los ojos.
  • Añade una máscara voluminizadora para realzar el efecto en tus pestañas.
@paulina_kurkowska Idea de maquillaje para Nochevieja 🪩🥂 (1/4) | califica este look de 0 a 10 🥹 __________ @mesauda Paleta de sombras de ojos Bare Harmony "Deep Smokey" @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 "Noir Intense" @lancomeofficial Paleta de sombras de ojos Hypnôse "Smokey chic" @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi lashes #newyearmakeup #partymakeup #silvermakeup #lancomepoland #makeup ♬ sonido original - lolayounggg

Para el Año Nuevo 2025, atrévete con un maquillaje que combina lo festivo, lo moderno y lo refinado: el gris brillante es el color clave, realzado por un ahumado profundo y luminoso. Este look invernal es ideal para quienes buscan un brillo en la mirada, a la vez que elegantes y a la moda, con los tonos fríos que dominan esta temporada.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
