El Carnaval es mucho más que un desfile de disfraces. Es una invitación a reinventarse, a jugar con colores, formas y estampados para crear transformaciones artísticas espectaculares.

Cada año, especialmente durante el Mardi Gras, miles de mujeres buscan ideas originales para realzar sus disfraces. El maquillaje sigue siendo el elemento central de esta transformación.

Ya sea un llamativo aspecto animal, un personaje de fantasía o un rostro inspirado en una cultura lejana, las posibilidades son infinitas y accesibles para todos.

Un look de maquillaje mágico de unicornio para el carnaval.

El equipo necesario

Para crear este maquillaje de cuento de hadas, reúne los siguientes elementos: sombras de ojos negras, doradas, blancas, rosas y azules , así como pinceles finos para los detalles y pinceles anchos para cubrir áreas más grandes.

El brillo aporta ese toque esencial de resplandor al mundo de los unicornios. Cada tono cumple una función específica: el dorado estructura el cuerno, el rosa suaviza el aspecto general y el azul resalta los ojos.

Los pasos involucrados

Comienza dibujando un cuerno dorado en el centro de la frente con un pincel fino. Luego, dibuja dos semicírculos rosas alrededor del cuerno para enmarcar este elemento central.

Dibuja orejas blancas rellenas de rosa directamente sobre la frente, a ambos lados del cuerno. Dibuja líneas azules sobre los párpados para intensificar la mirada. Completa el contorno del cuerno con trazos horizontales uniformes en negro.

Añade arabescos rosas, finas líneas blancas y pequeñas estrellas blancas para enriquecer la composición. Finaliza con una generosa capa de purpurina.

El maquillaje de payaso alegre, un clásico del carnaval.

El equipo necesario

Este tutorial requiere sombras de ojos blancas, azules y rojas , maquillaje en crema rojo, esponjas y brochas.

La pintura facial blanca sirve de base, cubriendo todo el rostro; el azul proporciona el contraste de los triángulos expresivos, mientras que el rojo crea la icónica boca y las mejillas sonrosadas del payaso.

Las esponjas garantizan una aplicación uniforme y homogénea.

Los pasos involucrados

Cubre todo el rostro con pintura facial blanca usando una esponja limpia . Dibuja dos triángulos azules sobre las cejas y dos triángulos simétricos debajo de los ojos para crear una expresión cómica y teatral.

Aplica rubor rojo en las mejillas y la punta de la nariz. Luego, dibuja una boca de payaso grande con maquillaje rojo en crema, levantando las comisuras para lograr una expresión alegre.

Completa el look con un pequeño sombrero de payaso para perfeccionar este disfraz festivo.

Sombra de ojos blanca para la base.

Sombra de ojos azul para triángulos expresivos

Colorete rojo para las mejillas y la nariz.

Maquillaje en crema rojo para los labios

Varias esponjas y pinceles

Maquillaje de tigre, para un look animal exitoso.

El equipo necesario

Para representar de forma convincente a este felino, equípate con pintura facial blanca, naranja, amarilla y negra , esponjas y pinceles.

La sutileza de este look reside en los matices: la transición gradual del amarillo al naranja crea un degradado natural y convincente, muy similar al pelaje de un tigre real.

Los pasos involucrados

Aplica sombra de ojos amarilla en la frente, la nariz y las mejillas con una esponja, cubriendo uniformemente. Luego, delinea el rostro con naranja, creando un degradado suave hacia los bordes.

Dibuja líneas blancas sobre los párpados y pinta el hocico de blanco para simular la zona clara característica del tigre.

Dibuja líneas negras simétricas en la frente , el contorno de los ojos, las mejillas, la punta de la nariz y añade los bigotes.

Entre cada línea negra, inserta finas líneas blancas para conseguir un efecto aún más realista.

Un maquillaje de loro colorido y festivo para el carnaval.

El equipo necesario

Este maquillaje exuberante requiere una paleta completa: sombras de ojos blancas, negras, rojas, amarillas, naranjas, azules y verdes , pinceles precisos y esponjas.

Para llevar el disfraz al siguiente nivel, las diademas adornadas con plumas o las lentillas de fantasía intensificarán drásticamente el resultado final.

Los pasos involucrados

Como punto de partida, dibuja arcos amarillos alrededor de los ojos. Pinta la zona por encima de las pestañas de naranja y luego de rojo para crear una progresión cromática que recuerde al plumaje.

Dibuja líneas azules y blancas en las mejillas. Dibuja líneas negras gruesas alrededor de los ojos y forma un círculo negro en la nariz para imitar el pico. Colorea las cejas y la parte superior de los ojos de blanco.

Por último, aplica un poco de sombra de ojos verde sobre la parte azul del rostro para añadir profundidad.

Formar arcos amarillos alrededor de los ojos

Pinta de naranja y luego de rojo por encima de las pestañas.

Dibuja líneas azules y blancas en las mejillas.

Dibuja líneas negras gruesas y un círculo negro en la nariz.

Toca la zona verde sobre la zona azul.

Maquillaje arcoíris, una idea deslumbrante para el carnaval.

El equipo necesario

Planifica tener sombras de ojos rojas, naranjas, amarillas, verdes, blancas, moradas y azules , esponjas y pinceles.

La calidad de las sombras de ojos es crucial: los tonos brillantes y bien pigmentados garantizan un resultado luminoso y distintivo, especialmente visible durante un desfile de moda callejera.

Los pasos involucrados

Dibuja arcos de colores desde la parte superior de la nariz hasta la frente en un lado, y desde la nariz hasta la barbilla en el otro. Aplica los colores en el orden canónico del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado.

Mezcla los colores dando pequeños toques con una esponja para crear un degradado natural. Añade cruces y puntos blancos al arcoíris para lograr un efecto aún más elaborado y gráfico.

Un atrevido look de maquillaje pirata para destacar en el carnaval.

El equipo necesario

Reúne sombras de ojos blancas, negras y rojas , esponjas y brochas.

Este disfraz es perfecto para mujeres que desean proyectar una imagen fuerte y decidida, muy alejada de los cánones habituales del maquillaje femenino.

Los pasos involucrados

Dibuja una diadema roja que cruce la frente y se extienda hacia la oreja derecha. Delinea la diadema con negro, añadiendo pequeños círculos blancos para imitar un bordado. Dibuja un parche negro sobre el ojo izquierdo, un rasgo característico de los piratas.

Añade un bigote negro y una barba tupida. Un sombrero de pirata o un pañuelo atado a la cabeza completarán este llamativo disfraz.

Diadema roja que se extiende hacia la oreja

Contornos negros con círculos blancos

Parche negro sobre el ojo izquierdo

Bigote y barba negros

Maquillaje de Catrina, para un carnaval misterioso y elegante.

Lo que necesitas saber sobre este maquillaje

La Catrina es mucho más que maquillaje: es un símbolo cultural mexicano profundamente arraigado en la tradición del Día de los Muertos, que se celebra cada 2 de noviembre.

La calavera mexicana es la esencia misma de este look, donde el maquillaje es el elemento central del disfraz, sin necesidad de accesorios complejos.

Su aspecto a la vez misterioso y refinado lo convierte en una opción muy popular en Instagram y Pinterest.

Los aspectos más destacados del proyecto

Aplica una capa base blanca cubriendo todo el rostro. Dibuja diseños florales y geométricos coloridos alrededor de los ojos y en la frente con pinceles finos. Dibuja contornos negros marcados para simular una calavera, especialmente alrededor de la boca y los ojos.

Añade detalles dorados o de lentejuelas para un toque de lujo. Un elegante vestido y un sombrero adornado con flores completan este look deslumbrante.

Un look de maquillaje hippie con flores, una idea original y poética.

¿Qué caracteriza a este maquillaje?

El maquillaje hippie floral cautiva por su ligereza y fantasía. Este look colorido y alegre se centra principalmente en los ojos, transformándolos en auténticas composiciones florales.

Esta es una idea que se comparte especialmente en Facebook y que aprecian las mujeres que desean un carnaval soleado y lleno de fantasía.

Los aspectos más destacados del proyecto

Elige colores brillantes y complementarios para los pétalos. Dibuja formas ovaladas o redondeadas alrededor del ojo, extendiéndolas hacia afuera desde el rostro.

Añade una flor dorada o amarilla en el centro del lagrimal. Completa el look con purpurina o laca para un efecto luminoso y mágico. Las flores, frescas o artificiales, en el cabello realzan este atuendo primaveral.

Pétalos ovalados que irradian alrededor del ojo.

Centro dorado o amarillo en la esquina interior

Purpurina y laca para el cabello para dar brillo.

Flores en el cabello como accesorio

Algunos consejos para perfeccionar tu maquillaje de carnaval.

Elegir los productos adecuados

El maquillaje a base de agua requiere más práctica que las pinturas tradicionales, pero ofrece resultados espectaculares y una duración excepcional. El maquillaje en crema es más fácil de aplicar y resulta ideal para principiantes.

Siempre prueba los productos en tu muñeca antes de aplicarlos en tu rostro, especialmente si estás maquillando a un niño o niña.

Realza tu maquillaje con los accesorios adecuados.

El brillo y la purpurina realzan cualquier look, ya sea de unicornio o de Catrina. Accesorios como sombreros, tocados o lentes de contacto de fantasía amplifican significativamente el efecto del maquillaje elegido.

Estas técnicas también funcionan bien para Halloween y para el carnaval, multiplicando así las oportunidades de reutilizarlas.

Purpurina y purpurina para todos los looks.

Sombreros y tocados según el personaje.

Lentes de contacto novedosos para un efecto llamativo.

Accesorios temáticos para realzar el disfraz.

Maquillaje indio, un look carnavalesco atemporal.

El equipo necesario

Este maquillaje discreto pero llamativo requiere sombra de ojos blanca, maquillaje en crema rojo y pinceles finos .

Para completar el disfraz y darle una dimensión más inmersiva, un tocado de plumas, un carcaj o un hacha decorativa resultan accesorios especialmente efectivos.

Los pasos involucrados

Dibuja una línea roja ancha horizontal que conecte los dos extremos de la cara, pasando por debajo de los ojos. Dibuja una línea blanca en cada mejilla, debajo de la línea roja, conectándola con la nariz.

Dibuja una línea blanca desde los labios hasta la barbilla. Añade cuatro líneas verticales simétricas en las mejillas para lograr el diseño tradicional. Completa el look con los accesorios que prefieras para un atuendo clásico y elegante.

El maquillaje de Sally: una idea de carnaval para los fans de los personajes de culto.

¿Quién es Sally y por qué este maquillaje es ideal para el carnaval?

Sally es el personaje icónico de Pesadilla antes de Navidad , la película de animación de Tim Burton estrenada en 1993.

Reconocible por su rostro cosido y sus tonos azulados, este personaje de culto inspira cada año a muchas mujeres que desean un maquillaje original y artístico que sea inmediatamente identificable entre la multitud durante el carnaval.

Los aspectos más destacados del proyecto

Aplica una capa base de color azul claro en todo el rostro. Dibuja líneas negras en las mejillas, la barbilla y la frente con un pincel fino.

Añade pequeños puntos negros a cada lado de cada costura para imitar las puntadas características del personaje.

Resalta tus ojos con maquillaje negro para una mirada intensa y expresiva. Una peluca roja y un vestido de cuadros completan a la perfección este singular atuendo.