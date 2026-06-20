Por qué no es buena idea guardar muestras de belleza durante demasiado tiempo.

Neceseres rebosantes, cajones del baño abarrotados, muestras gratuitas de perfumerías guardadas con esmero «para después»… las muestras de belleza tienden a acumularse más rápido que los productos de tamaño normal. Las guardamos para un próximo viaje, una ocasión especial o simplemente porque son «demasiado bonitas para tirarlas». Sin embargo, esta colección de miniaturas no es tan inofensiva como parece.

Estos pequeños formatos que almacenamos sin usar nunca

Las muestras están por todas partes. Se incluyen en los pedidos online, acompañan las compras en perfumerías y llenan los calendarios de adviento de belleza. Su principal atractivo es sencillo: permiten descubrir un producto sin tener que comprar el tamaño grande.

El problema es que se acumulan rápidamente. Muchos terminan olvidados al fondo de un armario durante meses, incluso años. Un sérum probado solo una vez, un perfume en miniatura reservado para una escapada hipotética o una crema hidratante guardada "por si acaso": estos pequeños objetos suelen acumularse más de lo que los usamos. Los coleccionamos como otros coleccionan sellos o los pequeños adornos que se encuentran en las galettes des rois (rosquillas de reyes).

Productos que no duran para siempre

Debido a su pequeño tamaño, a veces tendemos a creer que las muestras están exentas de las normas habituales de cosmética. Sin embargo, contienen los mismos ingredientes activos que los productos regulares y están sujetas a los mismos requisitos de almacenamiento.

Con el tiempo, las fórmulas pueden perder su eficacia. Los antioxidantes, la vitamina C y ciertos ingredientes que se cree que contribuyen a una piel sana son especialmente sensibles al aire, al calor y a la luz. Las fragancias también pueden alterarse y desarrollar un aroma diferente al original.

Una vez abiertas, las muestras son aún más vulnerables. Su pequeño tamaño suele implicar un embalaje menos protector y una mayor exposición al oxígeno con cada uso.

El problema del embalaje en miniatura

A diferencia de las botellas más grandes, los formatos pequeños suelen ser difíciles de reciclar. Su reducido tamaño complica el trabajo de los centros de clasificación, que a veces tienen dificultades para identificarlos correctamente. «Básicamente, todos los envases pequeños, como las muestras y los tamaños de viaje, son completamente no reciclables. Incluso si están hechos de los plásticos más reciclables, casi nunca se reciclan», añade Mark Falinski, científico especializado en desarrollo sostenible, en declaraciones a la revista POPSUGAR .

El resultado: incluso cuando están hechos de materiales teóricamente reciclables, muchos artículos no pasan por los canales de reciclaje y terminan en la basura común. Esta realidad se aplica a tubos pequeños, mini frascos de perfume, tarros de crema y sobres monodosis por igual.

Los reflejos correctos a adoptar

No es necesario eliminar por completo las muestras de belleza. Siguen siendo útiles para probar una fórmula antes de comprarla o para viajar ligero. Para evitar que se acumulen innecesariamente:

Úselos rápidamente después de recibirlos;

Guárdelos lejos del calor y la humedad;

Compruebe su fecha de caducidad o su duración de uso después de abrirlos;

Llévalas contigo los fines de semana o en tus viajes;

Regala a un familiar aquellos que no te convengan antes de que caduquen;

Opta por envases de viaje reutilizables para transportar tus productos habituales.

En las páginas de POPSUGAR, la experta menciona una alternativa lógica para viajar ligero: envases reutilizables. Porque, evidentemente, no puedes nutrir tu piel durante una semana con una pequeña muestra de crema hidratante. Es prácticamente una dosis de un solo uso.

Es mejor usarlos que coleccionarlos.

Las muestras están hechas para ser probadas, no para acumular polvo en un cajón. Por muy prácticas que sean, su calidad y valor no mejoran con el tiempo. Al contrario, cuanto más esperes, más probabilidades tendrás de perder su eficacia y contribuir involuntariamente al desperdicio. La próxima vez que encuentres una crema o un perfume en miniatura en tu bolso, considéralo un producto para usar de inmediato, no un tesoro para guardar.

Además, desde que se emitió un decreto en 2024, las tiendas de cosméticos ya no deben ofrecer muestras en cada caja. Si las deseas, debes solicitarlas. Una medida simbólica para limitar el desperdicio.