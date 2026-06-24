Piel oscura: los criterios que realmente importan a la hora de elegir un protector solar

«Tienes la piel oscura, no necesitas protector solar». «Eres negro, no te quemarás con el sol». Estos innumerables mitos que resurgen cada verano implican que las personas de tez oscura pueden prescindir del omnipresente tubo de protector solar. Sin embargo, Bob Marley tenía una tez color caramelo, y eso no le impidió morir de melanoma. Las personas de piel oscura tal vez no conozcan la sensación de quemarse la piel roja incluso de noche, pero deben protegerse igual que todos los demás, con algunas pequeñas diferencias.

Tonos de piel oscuros, excluidos durante mucho tiempo del mercado.

En el imaginario colectivo, la piel oscura posee una protección divina contra el sol, como si tuviera un superpoder grabado en la dermis. Mientras que la piel clara o de porcelana desarrolla marcas bermellón con la más mínima exposición sin protección, la piel morena parece inmune a los rayos abrasadores. No muestra signos de molestia tras largas caminatas a la sombra o días de descanso en una tumbona. Sin embargo, aunque no tenga marcas visibles ni requiera un remedio casero a base de yogur para aliviar el ardor, el sol no es del todo inofensivo.

Es menos agresivo, pero aún puede causar daño. Las pieles más oscuras poseen una especie de escudo UV natural y están mejor preparadas para soportar las temperaturas extremas del verano y las sesiones de exposición al sol en la arena caliente. La razón de esta resistencia dermatológica es principalmente científica. Los melanocitos, las células que determinan la pigmentación de la piel, absorben entre un 50 % y un 70 % menos de radiación ultravioleta.

«Si bien los mecanismos de defensa intrínsecos de la piel oscura contra el sol son mejores que los de la piel clara, eso no es motivo para no protegerse», advierte la dermatóloga Dra. Marina Alexandre en una entrevista con Femme Actuelle . El problema: durante muchos años, los protectores solares se diseñaron pensando en la piel blanca. Por lo tanto, eran completamente ineficaces en la piel oscura, y cada aplicación resultaba inútil. Esta situación lamentó el dermatólogo Adewole Adamson, también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Austin. Señaló el problema del enfoque de «talla única» para los protectores solares. Afortunadamente, los rayos del sol han evolucionado y los protectores solares han avanzado hacia formulaciones más inclusivas.

Mayor protección contra el sol, sí, pero también riesgos.

Presentado como una bendición, el símbolo visual de unas vacaciones exitosas y también un atractivo rasgo estético, el bronceado es en realidad un mecanismo de defensa de la piel. Legado de las vacaciones en la costa y los largos baños en el mar azul profundo, el bronceado sigue siendo un ideal de belleza persistente, sinónimo de "buena salud". Y las personas de piel oscura, que no necesitan tomar el sol ni abusar del aceite de Monoi para lograr una tez bronceada, inspiran admiración colectiva.

Sin embargo, estos tonos de piel, que superan al marrón en el espectro cromático, son engañosos. Aunque no sientan ese cosquilleo que les advierte silenciosamente que se mantengan a la sombra, sufren las consecuencias. «Los melanomas pueden aparecer en ciertas zonas, como las palmas de las manos y las plantas de los pies, que tienen menor pigmentación», explica la especialista. Además, recuerda que la piel oscura es sensible a los rayos UVA, responsables también de una despigmentación significativa. De ahí la importancia de la concienciación, independientemente del tipo de piel.

Las reglas de oro para elegir un protector solar adecuado

Si tienes la piel oscura, no te conformes con el primer protector solar que veas en el supermercado ni te dejes llevar por envases tropicales dignos de Instagram. Para disfrutar de un verano sin preocupaciones y una exposición solar segura, aquí tienes el perfil ideal de protector solar:

Un índice entre 15 y 30. No es lo suficientemente potente para pieles claras, pero es bastante eficaz en fototipos de piel 4-5-6.

Se prefiere el formato en bruma o gel a la clásica crema blanquecina, que deja marcas aún más visibles por el contraste con la piel. Además, es más adecuado para las necesidades de la piel grasa.

Fórmulas no comedogénicas que no aumentan la producción de sebo.

Preferiblemente, cremas enriquecidas con vitamina C para prevenir problemas de pigmentación y la aparición de manchas.

Si bien muchos jóvenes evitan el protector solar para broncearse y pasar de una tez blanca a una morena, es urgente que lo incorporen a su rutina diaria. Las personas de piel oscura, que rara vez son el objetivo de las campañas de concienciación, también necesitan esta protección.