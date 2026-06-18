Las mujeres africanas utilizan este ingrediente ancestral como protector solar.

Mientras que las estanterías de farmacias y supermercados rebosan de productos de protección UV en forma de cremas, brumas e incluso barras, en algunas zonas aisladas de África, las mujeres elaboran sus propios protectores solares. Para hacer frente al sol abrasador que les quema la piel, encuentran su mejor aliado en su farmacia al aire libre: la Madre Naturaleza. En particular, recurren a una sustancia de origen vegetal conocida por sus propiedades antioxidantes.

Corteza de tamarindo, una alternativa a los tubos de protector solar.

Hoy en día, los expositores de cosméticos rebosan de innumerables frascos que presumen de un índice UV, cada uno más convincente que el anterior. Ya sean de bolsillo o familiares, en spray o en barra, para uso urbano o para nadar, los protectores solares modernos no se parecen en nada a los protectores solares de antaño, que parecían tiritas. Con su sofisticado marketing y sus promesas sensoriales, transforman una práctica antes obsoleta en un ritual de belleza integral. Sin embargo, en algunas aldeas remotas de África, que parecen tierras de nadie, el protector solar es un concepto desconocido. En estas zonas aisladas, donde el agua escasea, no hay ni una sola tienda en un radio de treinta kilómetros.

Los habitantes, que viven en chozas de tierra y paja, llevan un estilo de vida autosuficiente. En un continente donde el calor deforma el paisaje y dobla los techos de chapa ondulada, confían en las maravillas de la naturaleza, que ofrece numerosos remedios a quienes saben reconocerlos. Para combatir el sol abrasador, las mujeres se untan corteza de tamarindo sobre su piel oscura; su textura anaranjada y que se endurece por sí sola recuerda a la arcilla rosa.

El Indiana Jones de internet, conocido como @indianajoseee , compartió este antiguo secreto de belleza con un video demostrativo. Auténtico explorador de las culturas malgaches, viaja por Madagascar conociendo diferentes grupos étnicos y recopilando historias, tradiciones y conocimientos ancestrales. En este tutorial de belleza improvisado, filmado en el árido suelo de la Isla Grande, una mujer raspa un bloque de ocre con agua, creando un néctar que se mimetiza con el paisaje. Lo extiende con las yemas de los dedos sobre las partes expuestas de su cuerpo, creando una barrera protectora para su piel.

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Una práctica ancestral validada por la comunidad médica.

Reconocida por sus propiedades antioxidantes, su acción curativa y su efecto antiséptico, la corteza de tamarindo es un ingrediente clave en muchas fórmulas de laboratorio. Se utiliza en numerosos productos para el cuidado de la piel, a menudo combinada con otros ingredientes activos. Sin embargo, los pueblos africanos la utilizan en su forma más pura y natural. Considerada un regalo de la Madre Naturaleza, la corteza de tamarindo actúa de forma similar a un filtro UV.

Debajo del video, que destacaba este protector solar, un producto que combina lo mejor de ambos mundos, un médico valida el método y ofrece su opinión experta. «El protector solar natural actúa como una barrera física (un escudo) que refleja los rayos UV. Es un método ancestral que las mujeres utilizan para proteger su piel», explica el Dr. Abdulhadi Jfri.

Un estudio publicado en el Tropical Journal of Natural Product Research en 2024 llegó a la misma conclusión positiva y analizó la eficacia de la planta contra el sol. No se necesitan fórmulas complejas ni ingredientes biotecnológicos de vanguardia para protegerse contra los carcinomas y otros cánceres de piel: la naturaleza nos ofrece todo lo esencial para lucir impecables en la playa, directamente en sus hojas.

La piel negra también está expuesta a los efectos nocivos del sol.

Es una idea errónea tan persistente como la arena en las sandalias. Mucha gente cree que la piel negra tiene inmunidad genética a los efectos nocivos del sol. Si bien esta tez no se enrojece como la piel de porcelana, que cambia de color tras solo unos minutos sin sombra, tampoco está exenta de la necesidad de usar protector solar.

Si bien es cierto que la piel oscura es más resistente al calor intenso y a los rayos altamente inflamables del sol, no puede protegerse por completo. Por eso, existen cremas formuladas específicamente para pieles oscuras y etiquetadas como "resistentes a la melanina". Afirmar que la piel oscura es naturalmente inmune al sol es una interpretación errónea que puede ser perjudicial para su salud.

En las regiones más pobres, azotadas por un sol abrasador, el protector solar solo existe en su forma más natural. Este descubrimiento nos enseña que la solución a nuestros percances veraniegos no siempre se encuentra en tiendas con aire acondicionado. Nos invita a volver a lo esencial.