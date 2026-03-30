“Verse más joven”: por qué la postura de la actriz Gwyneth Paltrow está causando revuelo.

El bótox, un tratamiento de alto rendimiento diseñado para borrar los signos del envejecimiento, se utiliza en centros de rejuvenecimiento… Muchas celebridades buscan proyectar juventud en sus rostros y desafiar la naturaleza humana. Crean la ilusión perfecta y dan la impresión de perder años con cada aparición. Este es el caso de Gwyneth Paltrow, quien parece haber encontrado la cura para revertir el tiempo en su cuerpo, y resulta particularmente controvertido. A sus 53 años, la autoproclamada reina del bienestar traspasa los límites de la belleza, dando vida al escenario de «La sustancia».

Plasma sanguíneo a un precio exorbitante

Desde nuestra más tierna infancia, los cuentos de hadas narran la historia de la madrastra obsesionada con la apariencia. Desde Rapunzel hasta Blancanieves, las mujeres de mediana edad se niegan a ver cómo cambia su reflejo y luchan por aceptar esta realidad biológica , por inevitable que sea. Como si la apariencia física fuera algo perecedero. Hoy en día, esta búsqueda malsana de un encanto inmutable resuena en la vida real, a través de figuras célebres. Celebridades y la élite desafían las leyes del cuerpo humano para prolongar esta supuesta "época dorada" y mantener el mismo rostro que tenían al final de la adolescencia.

Las estrellas que marcaron nuestra infancia y acompañaron nuestros primeros atisbos de emoción en la pantalla o en nuestros reproductores de música se mantienen fieles a su apariencia juvenil. Parecen seres divinos, inmunes al paso del tiempo. Gwyneth Paltrow es el ejemplo más llamativo de esta hazaña física (o engaño). La actriz, que ganó un Oscar por su papel en “Shakespeare in Love”, se ha reinventado como empresaria del bienestar. Y su apariencia a los más de 50 años es un argumento de venta particularmente efectivo. Luce exactamente igual que la Gwyneth de hace 30 años. Es casi asombroso. No son solo los tratamientos de colágeno y los entrenamientos infrarrojos los que le han dado una piel suave como la de un bebé y una figura tersa y sin arrugas.

Gwyneth Paltrow ha admitido haberse sometido a un tratamiento de plasmaféresis en una clínica de Chicago. Una especie de purificación sanguínea que recuerda a la película "La sustancia". ¿El coste de este procedimiento supuestamente "regenerador"? 36.000 libras esterlinas. La actriz acudió inicialmente para combatir los síntomas del COVID persistente y, presumiblemente, para prolongar su esperanza de vida. Los centros que realizan este procedimiento médico estético suelen incluir esta intención en su nombre.

Técnicas de “preservación” cada vez más sofisticadas

En la era de la inteligencia artificial, las máscaras LED, los tratamientos biotecnológicos, los cosméticos "vivos" y los ingredientes cultivados en laboratorio, la belleza coquetea con el espíritu distópico de la serie "Black Mirror", y cada tratamiento 3.0 supera al anterior. Con el intercambio de plasma sanguíneo, el mundo de la belleza ha alcanzado un nuevo hito, radicalizando aún más los rituales de bienestar.

Originalmente, esta práctica consistía en filtrar la sangre para eliminar ciertas sustancias problemáticas. El plasma es uno de los componentes de la sangre y sirve para transportar proteínas, anticuerpos, toxinas, etc. Esta técnica no se creó para reproducir el superpoder de los vampiros a escala humana, ni para alcanzar el sueño de una vitalidad ilimitada .

Está destinado a pacientes politraumatizados, víctimas de quemaduras, hemofílicos y niños inmunodeprimidos. «El plasma, ya sea transfundido o utilizado en forma de medicamentos derivados de la sangre, nos permite tratar a pacientes que sufren hemorragias, trastornos de la coagulación o inmunodeficiencia grave», explica el Servicio Nacional de Sangre francés. Sin embargo, con el auge de un ideal de belleza que abarca todas las posibilidades, se ha desviado de su función principal para satisfacer un capricho estético arcaico: el de la eterna juventud. Del mismo modo que Ozempic, un remedio prescrito a los diabéticos, se ha transformado en una «solución para adelgazar».

Cuando la búsqueda de la juventud toma un giro extremo

Gwyneth Paltrow, conocida por sus prácticas de bienestar poco convencionales, no es la única que niega el envejecimiento y sucumbe a métodos de alta tecnología para combatir las arrugas y las manchas de la edad. El multimillonario empresario Bryan Johnson ha ido aún más lejos, convirtiendo a su hijo de 17 años en su "hijo de sangre", prácticamente su razón de ser. Es una caricatura en sí mismo. Este hombre, que aspira a rivalizar con Dios, está inmerso en un programa que ni los escritores de ciencia ficción más ingeniosos se habrían atrevido a concebir, por falta de credibilidad. Toma 120 pastillas al día, sigue una dieta baja en calorías y se inyecta hormonas de crecimiento, colágeno y bótox, todo en busca del éxito donde la ciencia lleva mucho tiempo fracasando. Y esta adicción a la juventud es particularmente contagiosa.

Además, a pesar de los mensajes recurrentes de aceptación y amor propio, las generaciones más jóvenes siguen la filosofía opuesta y ponen en práctica estos preceptos. Según las últimas estadísticas, los jóvenes de entre 18 y 34 años recurren ahora a la cirugía estética con más frecuencia que los mayores de 50. Lejos de los estoicos, buscan controlar lo incontrolable con ácido hialurónico, agujas y los últimos dispositivos.

Como muchas otras, Gwyneth Paltrow huye de la realidad y desea seguir encarnando un ideal. Y en una era de belleza imparable, estas exigencias se arraigan cada vez más junto con los propios rostros.