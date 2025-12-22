Beber café todos los días: los efectos positivos (y negativos) que no viste venir

Beber café todos los días puede tener efectos protectores sobre la salud mental… pero sólo hasta cierta dosis, más allá de la cual los riesgos vuelven a aumentar.

Lo que muestra el nuevo estudio

Un amplio estudio publicado en 2023 en Psychiatry Research analizó la relación entre el consumo de café y el riesgo de ansiedad y depresión utilizando datos del Biobanco del Reino Unido. El estudio concluyó que beber de 2 a 3 tazas diarias de café molido, con leche o sin azúcar se asocia con un menor riesgo de depresión y ansiedad en comparación con quienes no beben café. Más allá de esta cantidad, los beneficios disminuyen gradualmente e incluso pueden revertirse en los bebedores más empedernidos.

Posibles efectos positivos

Varios estudios recientes también sugieren que el consumo regular y moderado de café se relaciona con un menor riesgo de síntomas depresivos y ansiosos. Los investigadores señalan una función combinada de la cafeína (estimulación, alerta, mejora transitoria del estado de ánimo) y los compuestos antioxidantes presentes en el café.

Beber de dos a tres tazas al día puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad por cualquier causa, contribuyendo así indirectamente al bienestar general. En pequeñas dosis, el café también puede mejorar la concentración, aumentar los niveles de energía y, en algunas personas, aliviar las migrañas.

Efectos negativos a tener en cuenta

Cuando la ingesta de cafeína supera aproximadamente los 400 mg al día (a menudo más de cuatro tazas grandes de café de filtro), el riesgo de ansiedad aumenta significativamente en adultos sin ningún trastorno psiquiátrico conocido. Un consumo elevado también puede contribuir al nerviosismo, las palpitaciones, los trastornos del sueño y, en ocasiones, al empeoramiento de los síntomas de ansiedad preexistentes.

Algunas personas son genéticamente más sensibles a la cafeína y pueden experimentar estos efectos adversos incluso con dosis bajas. Además, el consumo excesivo de café muy endulzado puede contribuir a problemas metabólicos (aumento de peso, desequilibrios glucémicos) que afectan indirectamente la salud física y mental.

¿Cuánto café al día, específicamente?

En la práctica, muchas fuentes coinciden en que de 2 a 3 tazas de café al día es el rango óptimo para la mayoría de los adultos, siempre que no existan contraindicaciones médicas. Esto suele corresponder a una ingesta de cafeína inferior al umbral de 400 mg/día, considerado un límite razonable para personas sanas.

Las personas propensas a la ansiedad, trastornos del sueño o arritmias cardíacas, así como las mujeres embarazadas o en período de lactancia, deben consultar su consumo con un profesional de la salud y, si es necesario, reducir o dividir su consumo. Observar las propias reacciones (sueño, nerviosismo, palpitaciones, estado de ánimo) es fundamental, ya que la tolerancia al café es muy individual.

Por lo tanto, tomar café a diario puede ser muy beneficioso para la salud mental y física, siempre que se modere su consumo y se evite el consumo excesivo de cafeína. Además, los riesgos de ansiedad, trastornos del sueño y síntomas desagradables se acentúan, especialmente en personas sensibles.