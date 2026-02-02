Guardar huevos en el frigorífico: ¿una mala idea?

Quizás pienses que el refrigerador es el lugar más seguro para tus huevos. Sin embargo, en Francia, este hábito arraigado puede ser contraproducente. Lejos de ser un detalle menor, la forma en que almacenas los huevos influye en su seguridad y frescura.

Por qué el frigorífico no siempre es tu amigo

A diferencia de Estados Unidos, los huevos que se venden en Francia no se lavan antes de colocarlos en los estantes de las tiendas. Su cutícula natural, esta fina película protectora, permanece intacta y actúa como barrera contra bacterias, en particular la salmonela. Guardar los huevos en el refrigerador y luego sacarlos para cocinarlos crea condensación en la cáscara. Esta humedad debilita la cutícula y, paradójicamente, aumenta el riesgo de contaminación.

Por lo tanto, los expertos recomiendan almacenar los huevos a una temperatura ambiente estable, entre 13 y 18 °C, y respetar el tiempo máximo de conservación de 28 días a partir de la fecha de puesta indicada. Un huevo almacenado correctamente a temperatura ambiente se mantiene fresco y seguro, sin necesidad de refrigeración.

Las reglas de oro para una conservación óptima

A temperatura ambiente: ideal para los huevos franceses. Guárdelos con la punta hacia abajo, en su caja original, alejados de la luz y de olores fuertes como el queso o la cebolla.

Refrigerar si es necesario: solo si compró huevos preenfriados y se ha mantenido la cadena de frío. Colóquelos siempre en el centro del refrigerador, nunca en la puerta, en su envase original y evite sacarlos antes de usarlos para limitar la condensación.

Una caja de cartón sobre una superficie fría suele ser la mejor opción. Así, podrá disfrutar de sus huevos durante más tiempo, sin manipulaciones innecesarias ni riesgos añadidos. De esta manera, conservará tanto su calidad como su valor nutricional.

Otros consejos: nunca laves los huevos, desecha aquellos que tengan la cáscara rota y cocínalos bien para personas vulnerables como niños, mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas.

Lo que dicen las autoridades

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) recuerda a los consumidores que almacenar huevos durante más de tres semanas, incluso refrigerados, puede aumentar el riesgo de salmonela. En Francia, la ANSES (Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral) recomienda conservar los huevos a temperatura ambiente y comprobar la fecha de caducidad. La refrigeración sigue siendo útil para los huevos estadounidenses lavados, pero para los huevos europeos sin tratar, es mejor mantener una temperatura estable para preservar su frescura y seguridad.

¿Qué pasaría si no necesitaras huevos en absoluto?

No tienes que comer huevos. Cocinar sin huevos ni leche es perfectamente posible, y la mayoría de las recetas clásicas se pueden preparar 100 % a base de plantas. Aquí tienes algunos consejos sencillos:

El jugo de garbanzos batido sustituye a la clara de huevo batida.

El almidón de maíz, la fécula de patata, la tapioca o la arrurruz, cuando se humedecen, adquieren una textura gelatinosa similar a la del huevo y actúan como aglutinante.

Las semillas de lino o de chía producen mucílago al entrar en contacto con el agua y pueden sustituir a los huevos en terrinas, platos salados o incluso muffins.

Las compotas de frutas como la manzana o los purés de verduras (calabacín, calabaza, zanahoria, calabacín) sustituyen a los huevos para aportar humedad y ligereza a los pasteles dulces o para espesar los salados.

El agar-agar es ideal para terrinas, cremas, panna cottas o flanes.

El tofu sedoso o el yogur de soja son adecuados cuando la receta requiere muchos huevos.

Para recuperar el sabor de los huevos duros bastan unas pizcas de sal negra.

Así, ya sea para conservar los huevos en las mejores condiciones o para cocinar sin ellos, mantienes el control de tu dieta y puedes crear platos deliciosos y seguros, con total libertad.