La culpa del último bocado: el sutil fenómeno que arruina las comidas

Tienes el estómago lleno y el apetito saciado, pero aún quedan algunos bocados en el plato. Te esfuerzas por acabar hasta la última migaja. No, no es la vocecita crítica de tus padres en tus oídos, sino la culpa del último bocado, un sutil fenómeno psicológico donde tu cerebro dice que sí cuando tu estómago grita que no.

Una forma de cortesía, pero no sólo eso.

Es una situación que conoces de sobra. Acabas de atiborrarte y, literalmente, no te queda espacio para unos granos de risotto ni para un trocito de pastel ridículamente pequeño. Solo que, en lugar de apartar el plato y cubrirlo con los cubiertos para indicar que ya has comido suficiente, te llevas esos restos a la boca.

No es glotonería, ni las secuelas de un trauma infantil, sino un reflejo de buenos modales. Estás a punto de darte un gusto, pero una vocecita te susurra : «No puedes estropear esto, estaría mal visto». Eres prácticamente una indigestión, pero te obligas a comer para no molestar a tu anfitrión. Cabe mencionar que, de niño, mis padres eran inflexibles y no toleraban semejante abandono de un plato.

Sin embargo, tus padres, quienes te obligaban a terminarte el plato y dejarlo tan limpio como recién salido del lavavajillas, no tienen la culpa. Conocieron las naranjas bajo el árbol de Navidad, los comedores sociales , el racionamiento, las cantidades limitadas. Para ellos, dejar unos espaguetis o dos o tres filetes es inconcebible, por no decir insultante. La culpa del último bocado es un legado de supervivencia trasladado a la era equivocada, la del consumo excesivo. Si bien esta mentalidad de cero residuos de la posguerra persiste, el tamaño de los platos ha cambiado y las porciones se han duplicado.

Tenemos comida en abundancia, pero nuestro cerebro sigue funcionando como si la hambruna pudiera atacar en cualquier momento y dejarnos muertos de hambre. Es un apocalipsis alimentario en lugar de una orgía. Lo que antes era una necesidad vital ahora parece comer en exceso.

Aprovecha al máximo el plato que preparaste o compraste

A veces, en un restaurante, sobreestimas tu apetito y pides el "paquete completo". Pero luego, después de un entrante contundente y un plato principal contundente, el postre te da más asco que apetito. Y ni de broma vas a darle un mordisco y dejarlo en la mesa. Sientes que estás tirando el dinero. Ahora existen esas famosas bolsas para llevar las sobras a casa y compensar el precio y el sabor. Sin embargo, incluso con esta opción, la culpa por ese último bocado sigue siendo un problema persistente.

Preferimos terminarnos el plato, aunque eso suponga sentir náuseas durante horas y una digestión caótica, antes que sentir que nos hemos "perdido". Y este mecanismo también se aplica a otras actividades de ocio menos indulgentes. Nos sentimos obligados a ver una película hasta el final, aunque nos aburra mortalmente, y perseveramos con un libro hasta la última página, aunque nos pierda con cada palabra. Es un reflejo emocional. Porque, en última instancia, para nuestro cerebro, el desperdicio es sinónimo de fracaso, y lo detesta.

Consejos de los psicólogos sobre cómo superarlo

La culpa que rodea ese último bocado es bastante insidiosa. Te debates entre la sensación de logro y la inquietud. Sabes que hiciste una "buena acción" al tragar ese último bocado, pero al mismo tiempo te culpas por no respetar los límites de tu cuerpo. Ese bocado, del que te arrepientes todo el día y que se te queda atascado en la garganta, te inquieta.

Sin embargo, cuando te dedicas a comerte el último trozo de pastel, podría ser señal de "comida reconfortante". "Quienes terminan sus platos no solo están llenando el estómago. También pueden estar llenando un vacío emocional, porque la comida tiene un efecto adormecedor y libera endorfinas", explica el psicólogo Matthew Morand en HuffPost US. Aquí te explicamos cómo convertir la culpa del último bocado en una alimentación consciente :

Tómate un descanso en medio de la comida.

No para controlarte. Solo para escucharte. Antes de terminar tu plato, respira hondo y pregúntate: "Si me detengo aquí, ¿me siento privado... o simplemente satisfecho?". Este pequeño momento de consciencia suele ser suficiente para salir del piloto automático.

Ayuda a tus ojos a no decidir por tu cuerpo

También comemos con los ojos, y las porciones grandes pueden confundir fácilmente nuestras señales internas. La idea no es darse un festín a oscuras ni taparse los ojos en cada comida. Intenta servirte un poco menos, elegir un plato más pequeño o reservar algo antes de empezar. No es una regla, es un consejo útil para que escuchar a tu cuerpo sea más fácil y te sientas menos abrumado por la abundancia visual.

Reemplace el control con compasión

Terminar tu plato no es una obligación moral. Tu estómago no es un triturador de basura. Tienes derecho a decir: "Ya basta, paro aquí". No es un desperdicio. Es una muestra de respeto por tu cuerpo. Al igual que pedir otra ración, nada está prohibido. Lo que importa no es lo que piensen los demás, sino lo que te dice tu cuerpo.

Comer ese último bocado, que parece juzgarte desde el otro lado del plato, no es señal de "buena educación". Es un autosabotaje involuntario. Así que la próxima vez, escucha a tu estómago, no a tus reglas.