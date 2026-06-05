Una de cada cuatro personas no percibe el sabor de los alimentos de la misma manera que los demás.

Nutrición
Julia P.
Photo d'illustration : Drazen Zigic / Magnific

Algunos sabores resultan demasiado intensos, mientras que otros los encuentran demasiado amargos o, por el contrario, muy dulces. Esta diferencia no se debe únicamente a los hábitos alimenticios, sino también a cómo el cuerpo percibe los sabores. Se estima que aproximadamente una de cada cuatro personas experimenta una sensación gustativa particularmente intensa.

¿Por qué los gustos varían tanto?

Si el brócoli te parece delicioso mientras que a un ser querido le resulta demasiado amargo, no se trata de un simple debate culinario. Están explorando dos realidades sensoriales diferentes. El gusto no es una verdad única e inmutable: depende de la sensibilidad de cada persona, de sus receptores y de su constitución biológica. Por lo tanto, ante el mismo alimento, tu cerebro puede recibir un mensaje completamente distinto al de la persona que está sentada a tu lado.

El fenómeno de los "supercatadores"

En la década de 1990, la investigadora Linda Bartoshuk popularizó el término "supercatador". Según su trabajo, la población se dividiría en tres perfiles: aproximadamente un 25% de personas muy sensibles a los sabores, un 50% con sensibilidad media y un 25% con baja sensibilidad.

Las personas con un paladar muy sensible perciben ciertos sabores, especialmente el amargor, con mucha mayor intensidad que el promedio. Donde un café puede parecer agradable y equilibrado para algunos, otros pueden experimentarlo como extremadamente fuerte, incluso difícil de apreciar. Esto no es ni un defecto ni una ventaja absoluta, sino una variación natural en la percepción.

Las papilas gustativas y la herencia genética

Esta mayor sensibilidad se explica en parte por dos factores. Primero, la densidad de papilas gustativas: se cree que estas pequeñas estructuras en la lengua son más numerosas en las personas con un sentido del gusto muy desarrollado, lo que intensifica las sensaciones.

A continuación, la genética desempeña un papel fundamental. El gen TAS2R38 influye en la percepción de ciertas moléculas amargas como el PTC y el PROP. Dependiendo de la versión heredada de este gen, el amargor puede percibirse como leve, moderado o muy pronunciado. Las investigaciones también indican que las mujeres, en promedio, se ven ligeramente más afectadas por esta hipersensibilidad gustativa.

preferencias alimentarias muy personales

Esta sensibilidad tiene efectos concretos en la vida diaria. Las personas con un sentido del gusto muy desarrollado suelen evitar los alimentos que consideran demasiado amargos: algunas verduras de hoja verde, el café fuerte o incluso ciertos cítricos pueden resultarles demasiado intensos.

Por el contrario, las personas menos sensibles perciben estos mismos alimentos de una manera más suave y neutral. Estas diferencias a veces pueden dar la impresión de preferencias alimentarias opuestas, cuando en realidad se trata simplemente de percepciones distintas. En todos los casos, se trata de una variación normal en el funcionamiento humano, comparable a las diferencias en la percepción visual o auditiva.

Una ciencia que aún está en movimiento.

Aunque el concepto de "supercatador" es muy común, la investigación continúa perfeccionando esta clasificación. El número de papilas gustativas por sí solo no siempre basta para explicar la percepción real del gusto, y entran en juego otros factores, como el olfato y otros receptores gustativos. El gusto se presenta, por lo tanto, como una experiencia compleja, construida por diversos mecanismos biológicos que aún se están investigando. Los científicos coinciden en un punto: no existe una única forma de saborear, sino una gran diversidad de percepciones.

En conclusión, tu percepción de la comida es única, moldeada tanto por tu biología como por tus experiencias. Si bien aproximadamente una de cada cuatro personas experimenta los sabores con una intensidad particular, esto nos recuerda una verdad simple y positiva: en la mesa, cada persona descubre el mismo plato a su manera, y todas estas maneras son perfectamente válidas.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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