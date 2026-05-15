Detrás de una dieta "saludable", estos trastornos invisibles afectan cada vez a más mujeres.

Comer "limpio", elegir los alimentos "correctos", evitar cualquier ingrediente "sospechoso"... la llamada alimentación saludable se ha convertido en un ideal casi indispensable. Sin embargo, cuando esta búsqueda de la perfección se apodera de nosotros por completo, puede derivar en algo más grave: un trastorno alimentario sutil, a menudo invisible, llamado ortorexia.

Ortorexia, cuando la "alimentación saludable" se convierte en una obsesión.

La ortorexia se refiere a una obsesión excesiva con una dieta considerada "perfecta". La palabra proviene de los términos griegos ortho (recto) y orexis (apetito). El médico Steven Bratman propuso la primera definición a finales de la década de 1990, describiendo un conjunto de comportamientos característicos.

Entre ellas: pasar varias horas al día pensando en la comida, priorizar la "pureza" de los alimentos sobre el placer, o sentir una culpa intensa en cuanto se produce una desviación. El problema no radica en la cantidad de comida, sino en la rigidez que rodea su calidad. Y esto es precisamente lo que dificulta la detección de este trastorno: todo parece, en apariencia, muy "saludable".

Un fenómeno que dista mucho de ser marginal.

Los datos científicos comienzan a revelar un hallazgo sorprendente: este trastorno parece estar mucho más extendido de lo que se pensaba. Un metaanálisis de más de 30 000 personas en 18 países estima que más de una cuarta parte de los participantes presentan signos de ortorexia.

Ciertas poblaciones parecen estar más expuestas: estudiantes de ciencias de la salud, atletas de élite o personas muy activas en redes sociales. Paradójicamente, quienes mejor dominan los conocimientos nutricionales a veces parecen ser los más vulnerables, porque la información puede alimentar las demandas… hasta el extremo.

Por qué las mujeres se ven más afectadas

Los estudios también muestran una mayor prevalencia entre las mujeres, particularmente en entornos académicos o médicos. Una investigación realizada con más de 1500 mujeres francesas distingue dos formas de relación con los alimentos considerados "saludables".

Por un lado, existe un enfoque equilibrado, centrado en el bienestar. Por otro, está la denominada forma "nerviosa", caracterizada por la ansiedad, el miedo a engordar y una necesidad imperiosa de control. Esta segunda forma es la que se engloba dentro de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). En este caso, la comida ya no responde simplemente a necesidades corporales o de salud, sino a una fuerte presión interna, a menudo vinculada a la imagen corporal y al autocontrol.

Las redes sociales, un espejo amplificador

Es imposible ignorar el papel de las redes sociales. Entre el contenido sobre #alimentaciónsaludable, #alimentaciónsana y #bienestar, la dieta perfecta es omnipresente, estéticamente atractiva y muy valorada. Este flujo constante de "buenos ejemplos" puede convertirse en una pendiente resbaladiza para algunas personas. Sin darse cuenta, pueden empezar a comparar, restringir y controlar aún más su alimentación. Investigaciones recientes demuestran que la exposición repetida a este contenido puede reforzar las conductas ortoréxicas en personas que ya son sensibles a estos temas.

Cuando la frontera se vuelve borrosa

La principal dificultad de la ortorexia reside en su ambigüedad. ¿En qué momento una supuesta dieta saludable se convierte en un problema? En su forma no patológica, se basa en la búsqueda de la salud y el equilibrio. En su forma neurótica, está impulsada por el miedo, la ansiedad y una obsesión por el control. El cambio suele ser gradual, casi imperceptible. Desde fuera, todo puede parecer ejemplar. Desde dentro, puede convertirse en una fuente de presión constante.

Consecuencias muy reales

Cuando el trastorno se instala, sus efectos pueden ser tangibles. Físicamente, la eliminación de ciertos alimentos puede provocar deficiencias nutricionales o pérdida de peso involuntaria. Psicológicamente, la ansiedad relacionada con la comida puede volverse abrumadora. La vida social también puede verse afectada: dificultad para comer fuera, aislamiento progresivo y estrés relacionado con comidas improvisadas. La comida, en lugar de unir a las personas, puede entonces distanciarlas.

En definitiva, comer sano sigue siendo una intención positiva y legítima. Sin embargo, cuando se vuelve rígida, genera ansiedad y lo consume todo, puede perder su equilibrio. El objetivo no es abandonar la alimentación saludable, sino mantener una relación flexible y armoniosa con la comida: una dieta que nutra el cuerpo sin limitar la mente.