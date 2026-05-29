Este truco japonés poco conocido elimina el 80% de los pesticidas de las frutas y verduras.

Con la actual ola de calor, es posible que solo comas ensaladas. Desde el entrante hasta el plato principal y el postre, las frutas y verduras crudas son protagonistas en tus comidas de principio a fin. Para preparar tus refrescantes recetas, recorres los estantes del supermercado y lavas meticulosamente los ingredientes, que no son tan naturales como parecen. Para un menú libre de pesticidas añadidos, los japoneses tienen una técnica prometedora.

Frutas y verduras, deterioradas por los pesticidas.

Las organizaciones de salud recomiendan consumir cinco porciones de frutas y verduras al día para mantenernos sanos. Sin embargo, estos tesoros de la tierra están contaminados con pesticidas. Los agricultores no se limitan a usar una simple regadera para cultivar sus campos. La agricultura actual dista mucho de ser como la de la serie "La casa de la pradera". Según las estadísticas , más de 6 de cada 10 frutas y verduras no orgánicas contienen al menos un residuo de pesticida detectable. Entre las más contaminadas se encuentran las cerezas , las uvas, las fresas y las manzanas. A menos que tengas un paraíso terrenal a tu disposición o seas autosuficiente, es difícil escapar de esta cruda realidad.

Por eso lavamos estos ingredientes con más esmero que a nosotros mismos. A pesar de una limpieza exhaustiva, innumerables enjuagues bajo el grifo y un masaje vigoroso que envidiaría nuestra pareja, los pesticidas persisten. Según otro estudio publicado en la revista Nano Letters de la Sociedad Química Estadounidense, enjuagar frutas y verduras con agua corriente no elimina los pesticidas.

«En lugar de generar una aprensión injustificada, las investigaciones sugieren que pelar las frutas puede eliminar eficazmente casi todos los residuos de pesticidas, a diferencia de la práctica frecuentemente recomendada de lavarlas», se lee en el texto. Sin embargo, no todas las frutas son compatibles con el pelador que tenemos en casa. Si decides pelar un arándano, no quedará mucho para comer.

La técnica japonesa que promete eliminar el 80% de los pesticidas.

Este truco se ha vuelto viral. No se trata de dejar las frutas y verduras en remojo en el fregadero con un chorrito de vinagre, sino de purificarlas, cultivadas en un ambiente lleno de químicos, con una mezcla que ya ha demostrado su eficacia entre nuestras abuelas. Utiliza ingredientes que todos tenemos en la despensa: sal y bicarbonato de sodio. Y el método es muy sencillo.

Simplemente añade dos cucharadas de sal a un recipiente con ocho tazas de agua tibia.

A continuación, añadimos una cucharada de bicarbonato de sodio, un polvo versátil con propiedades desengrasantes.

Las frutas y verduras se dejan reposar en esta mezcla antiséptica durante 5 a 10 minutos, tal como recomienda el medio de comunicación Top Santé .

También se recomienda remover todo para evitar que el polvo se deposite en el fondo del recipiente.

Finalmente, solo queda pasar las frutas y verduras por el colador y enjuagarlas. Esto debe hacerse justo antes de consumirlas.

Otras buenas prácticas para evitar los pesticidas en los alimentos

Si bien este método japonés resulta interesante por su sencillez, no elimina la necesidad de adoptar ciertos hábitos diarios para limitar la exposición a residuos químicos. Porque, entre los tratamientos aplicados a los cultivos, el transporte y el almacenamiento, las frutas y verduras acumulan mucho más que una pequeña cantidad de tierra.

Lo primero que debes hacer es variar tu dieta. Comer siempre las mismas frutas y verduras puede significar exponerte repetidamente a las mismas sustancias. Alternar productos, orígenes y temporadas te permite diversificar tus comidas y reducir el riesgo de acumulación invisible.

Priorizar los productos de temporada y los de origen local también puede marcar la diferencia. La fruta recolectada cerca de casa suele requerir menos procesamiento para conservarla durante largos trayectos o semanas de almacenamiento. Sin obsesionarse con la "alimentación perfecta", elegir productos locales siempre que sea posible sigue siendo una buena opción.

Los productos orgánicos, a menudo criticados por sus precios más elevados, también pueden reservarse para los alimentos más expuestos. No todas las frutas y verduras contienen los mismos niveles de pesticidas. Optar por versiones orgánicas de fresas, manzanas, uvas o espinacas puede ser una alternativa más realista que una cesta 100% orgánica.

Comer frutas y verduras es un hábito saludable, siempre y cuando no estén contaminadas con pesticidas. La idea no es obsesionarse con la comida, sino simplemente limitar los riesgos sin dejarnos llevar por la pereza.