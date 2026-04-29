Lo que revelan los expertos sobre el cadmio en los alimentos y cómo tomar medidas concretas.

Invisible, inodoro e insípido, el cadmio está presente en nuestros alimentos a diario. Este metal pesado, clasificado como carcinógeno, se acumula lentamente en el organismo con el paso de los años. Un informe reciente de la ANSES , publicado en 2026, alerta sobre una exposición más generalizada en Francia de lo que se creía.

Un contaminante discreto pero generalizado.

Según los hallazgos de la ANSES, casi la mitad de los adultos presenta niveles de cadmio que superan los valores de referencia toxicológicos. Los expertos sugieren que la exposición comienza en la infancia, lo que plantea interrogantes sobre la exposición continua a lo largo de la vida.

Lo preocupante es que esta sustancia no proviene de un solo alimento, sino de la contaminación generalizada de la cadena alimentaria. En otras palabras, el cadmio está presente en todas partes, en pequeñas dosis, pero de forma recurrente.

¿De dónde viene este heavy metal?

El cadmio se encuentra de forma natural en los suelos, pero las actividades humanas han aumentado su concentración, sobre todo debido a la agricultura intensiva. Los fertilizantes fosfatados utilizados para fertilizar los cultivos son una de las principales fuentes de contaminación.

Estos fertilizantes provienen en parte de rocas importadas ricas en cadmio. Una vez en el suelo, el metal es absorbido por las plantas y termina en la cadena alimentaria humana. Es un fenómeno gradual, invisible, pero persistente.

Los alimentos más afectados

Contrariamente a lo que se podría pensar, no son los alimentos "extremos" los que representan el mayor problema, sino los que se consumen a diario. Las patatas, el pan, los cereales de desayuno, el arroz, la pasta y la bollería constituyen una parte importante de la exposición. Su denominador común es simple: están presentes con mucha frecuencia en las comidas, lo que multiplica las pequeñas dosis ingeridas.

Un motivo de preocupación para los jóvenes

En los niños, la exposición es aún más pronunciada debido a su menor peso corporal y a que su dieta suele basarse en mayor medida en productos de cereales. Los datos muestran que una proporción significativa de niños supera la ingesta diaria tolerable. Esto no implica un peligro inmediato, sino una acumulación que requiere seguimiento a largo plazo. Las fórmulas infantiles y los cereales comercializados para niños pequeños también pueden contribuir a esta exposición, lo que hace que este tema sea especialmente delicado para las familias.

¿Podemos realmente evitar el cadmio?

La realidad es clara: es imposible eliminar por completo el cadmio de nuestros alimentos. Es un contaminante omnipresente, presente en niveles muy bajos en casi todos los alimentos producidos en el planeta. Por lo tanto, el desafío no radica en evitarlo por completo, sino en reducir la exposición general. En otras palabras, se trata de limitar la exposición acumulada.

Formas concretas de reducir la exposición

Los expertos recomiendan varias medidas sencillas y realistas.

En primer lugar, varíe su dieta. Evitar consumir siempre los mismos tipos de alimentos ayuda a reducir la exposición repetida a las mismas fuentes de contaminación.

A continuación, limita el consumo de cereales de consumo frecuente e incorpora más legumbres como lentejas, garbanzos o frijoles secos. Estos alimentos contribuyen menos a la exposición general a ciertos alérgenos y aportan una valiosa diversidad nutricional.

La elección de los productos también puede influir. Los alimentos procedentes de agricultura ecológica o de cadenas de suministro locales pueden presentar, según las condiciones de producción, diferentes niveles de contaminación, sobre todo en lo que respecta al suelo.

En el caso del arroz, elegir ciertas variedades como el basmati o el arroz blanco puede reducir la exposición en comparación con el arroz integral, donde el salvado concentra más metales pesados.

El chocolate negro, a menudo señalado como un elemento aislado, no necesita ser eliminado: consumido con moderación, se integra fácilmente en una dieta equilibrada.

El tabaco, un factor importante que a menudo se pasa por alto.

Un factor que se menciona constantemente en los estudios es el tabaco. Fumar aumenta significativamente los niveles de cadmio en el organismo, según la ANSES (Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral). El cigarrillo es una fuente directa de exposición, además de la que se produce a través de los alimentos.

En definitiva, el cadmio no es un contaminante nuevo, pero las alertas sanitarias son cada vez más frecuentes y específicas. Los expertos destacan la necesidad de una acción colectiva, especialmente para reducir su presencia en fertilizantes y alimentos. Hasta que se implementen cambios a gran escala, la estrategia más realista sigue siendo individual: diversificar, equilibrar y reducir la frecuencia de las comidas repetidas.