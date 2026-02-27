Después de Pamela Anderson, el casting del reboot de "Baywatch" es intrigante

Dos mil actores, modelos y aprendices de socorristas acudieron recientemente a la playa de Marina del Rey bajo un sol radiante para la audición abierta para la nueva versión de Fox de "Guardianes de la Bahía". Este masivo casting, combinado con un evento promocional, busca revivir la leyenda de las playas californianas 25 años después del clásico de culto original.

14.000 solicitudes, 2.000 seleccionados

Tras 14.000 solicitudes, solo 2.000 afortunados, de todas las edades y complexiones, desfilaron por la pasarela en ropa de playa a pesar de los 10 °C (50 °F), según informa Variety . Desde una madre y una hija de Colorado sin experiencia previa hasta un payaso con la cara pintada de blanco y un tutor en plena crisis de la mediana edad, la diversidad reinaba. El actor y luchador canadiense Stephen Amell (protagonista de la nueva versión) incluso se mezcló con el público, asombrado: "¡Qué extraño todo esto!".

Lanzamiento exprés: 45 segundos exactos

Las candidatas pasaron 45 segundos frente a 20 directores de casting: socorristas, extras, gente de bares e incluso papeles principales aún por escribir. Margaret "BB" Dupré (77 años, doble de cuerpo de Pamela Anderson desde hace mucho tiempo) y Athena Vas (fisicoculturista griega) encarnan esta ecléctica búsqueda del próximo icono rojo. El rodaje comienza en marzo.

Gran revuelo en las redes sociales

En X (antes Twitter) e Instagram, las imágenes del casting viral se han vuelto muy populares: "¿Quién será el próximo Hasselhoff?" , "¡Queremos ver las repeticiones en cámara lenta!" , "¡Un casting de locos!". Los fans especulan sobre los sucesores de Pamela Anderson, comparten fotos divertidísimas (una madre con tijeras en el estacionamiento, un payaso acuático) y reavivan el debate entre nostalgia y modernidad. La etiqueta #BaywatchReboot es tendencia.

Este reinicio se basa en la nostalgia de mil millones de espectadores por episodio. Con esta expectación inicial, Fox podría devolverle el protagonismo a "Baywatch" en 2026.