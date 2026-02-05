Tras el robo del Louvre, la corona de Eugenia aparece irreconocible en fotografías nunca antes vistas.

Fotografías inéditas publicadas por el Museo del Louvre muestran el estado de la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada deformada tras ser abandonada por ladrones durante el robo del 19 de octubre de 2025. El museo confirma que se puede restaurar sin necesidad de reconstrucción.

Una joya histórica casi intacta a pesar de los daños.

La corona de Eugenia, adornada con diamantes y esmeraldas y creada para la esposa de Napoleón III en 1855, se exhibía en la Galería Apolo del Louvre antes del robo. Durante su huida, los ladrones la introdujeron a escondidas por una estrecha abertura de la vitrina, lo que provocó que quedara aplastada y gravemente deformada. Las imágenes publicadas muestran un objeto aplastado, pero cuya "casi completa integridad" se ha conservado, según el comunicado del museo, lo que ha hecho posible una restauración completa sin tener que reconstruir ni reemplazar ningún elemento faltante.

Detalles de los daños observados

Según información confirmada por el Louvre, casi todas las partes de la corona se conservan, con la excepción de un pequeño elemento decorativo de oro. Las 56 esmeraldas que adornan la joya y la gran mayoría de los 1354 diamantes permanecieron en su lugar a pesar del impacto. La corona fue recuperada al pie de la Galería Apolo el mismo día del robo. Inicialmente, sirvió como prueba para los investigadores antes de ser entregada al Departamento de Artes Decorativas del museo para su análisis y conservación.

Una restauración supervisada por un comité de expertos

Para llevar a cabo las obras de restauración, el Louvre ha decidido nombrar a un conservador acreditado tras un concurso público. Un comité de expertos, presidido por la directora del museo, Laurence des Cars, e integrado por especialistas, apoyará y asesorará sobre las opciones técnicas para esta delicada operación. El comité incluirá, en particular, a representantes de importantes casas de joyería históricas francesas, que aportarán su experiencia en el manejo y la valorización de gemas y metales preciosos.

El contexto del atraco y las piezas que aún faltan

Durante el robo del Louvre en octubre de 2025, ocho obras de arte con un valor estimado de decenas de millones de euros fueron robadas de la Galería Apolo, incluyendo tiaras, collares y joyas históricas. La corona de Eugenia, aunque dañada, es la única pieza recuperada hasta la fecha. Las demás joyas robadas siguen desaparecidas y aún son objeto de investigación por parte de las autoridades francesas, que han realizado varias detenciones desde el robo.

La restauración de la corona de Eugenia representa, por tanto, un poderoso símbolo de la resiliencia del patrimonio francés frente al vandalismo y el robo. Mientras las demás joyas desaparecidas permanecen sin descubrir, el Louvre pretende devolver a esta pieza histórica su esplendor original, recordándonos que, a pesar de la adversidad, la historia y el arte pueden preservarse y transmitirse a las generaciones futuras.