Temporada 3 de "Wednesday": Un personaje habitual de Tim Burton se une a la serie

Recién llegada de Hawkins y sus Demogorgones, Winona Ryder se instala en la Academia Nevermore. El anuncio oficial de Netflix, realizado el 23 de febrero de 2026, confirma su participación como estrella invitada en varios episodios de la tercera temporada de "Wednesday", lo que marca otra colaboración con Tim Burton y un reencuentro con Jenna Ortega, su coprotagonista de "Beetlejuice".

Un habitual en el universo Burton

Winona Ryder conoce bien el mundo fantástico y macabro del director estadounidense Tim Burton. Su colaboración se remonta a "Beetlejuice" de 1988, donde interpretó a la rebelde Lydia Deetz, papel que repitió en la secuela de 2024. También trabajaron juntas en "El joven manos de tijera" (1990) y "Frankenweenie" (2012).

El propio Tim Burton se declaró encantado con el reencuentro: «Encaja a la perfección en este universo. Es una amiga muy querida». Los showrunners Alfred Gough y Miles Millar también elogiaron a la reina indiscutible de los personajes marginales, destacando su invaluable contribución a Nevermore.

Tabitha: Un nuevo misterio en Nevermore

Winona Ryder interpretará a Tabitha, un nuevo personaje que no pertenece a los cómics originales de "La Familia Addams" ni a temporadas anteriores. Su papel exacto sigue siendo un misterio, pero se une a un nuevo elenco: Eva Green (Ophelia, hermana de Morticia), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) y Oscar Morgan (Atticus).

El rodaje ha comenzado en Dublín, con la promesa de "nuevos estudiantes, nuevos profesores y secretos de la Familia Addams en decadencia". Esta tercera temporada, prevista para 2027, sigue a la segunda, que se emitió en agosto de 2025 y contó con Lady Gaga y Christopher Lloyd.

Un puente entre dos mundos

El momento es perfecto: unos meses después del final de "Stranger Things", Winona Ryder pasa de una serie de terror de los 80 a una serie adolescente gótica victoriana. Se reencuentra con Jenna Ortega, quien interpretó a su hija Astrid en "Beetlejuice", completando así un círculo virtuoso de colaboraciones artísticas.

Con la incorporación de Winona Ryder a Nevermore, la tercera temporada de "Wednesday" se perfila como un gran acontecimiento, combinando la herencia burtoniana con un elenco prestigioso. Esta incorporación consolida el universo extendido de Tim Burton en Netflix y ofrece a los fans un cruce inesperado entre los monstruos de Hawkins y las excentricidades de la Familia Addams. Tendremos que esperar hasta 2027 para descubrir a Tabitha y los nuevos misterios de la academia...