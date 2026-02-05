"Bridgerton": Las temporadas 5 y 6 contarán con dos mujeres.

Mientras la cuarta temporada de "Bridgerton" bate récords en Netflix con su romance entre Benedict y Sophie, los fans más fieles ya se preguntan qué será lo próximo. Gracias a nuevas revelaciones, el misterio se está aclarando: las temporadas 5 y 6 se centrarán en dos heroínas muy esperadas, Francesca y Eloise Bridgerton. Una explorará los tormentos del amor tras una pérdida; la otra, el desafío de una independencia férrea en un mundo restrictivo.

Eloïse y Francesca: las próximas en amarse… a su manera

Durante un reciente preestreno de la serie, la showrunner Jess Brownell ofreció un adelanto de las próximas temporadas. En una entrevista con el medio estadounidense Collider , reveló que las próximas temporadas se centrarían en dos personajes femeninos, añadiendo con picardía: «Las iniciales en mis archivos son E y F». En otras palabras, después de Daphne (temporada 1), Anthony (temporada 2), Colin (temporada 3) y Benedict (temporada 4), el protagonismo se centrará en dos de sus hermanas: Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie, y Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd.

¿Un romance queer para Francesca?

Esta revelación deleita a los fans de las novelas de Julia Quinn, en las que se basa libremente la serie. En los libros, Francesca vive una conmovedora aventura amorosa con Michael Stirling, primo de su difunto esposo, John. Sin embargo, la serie parece tomar un rumbo completamente diferente, fiel a su deseo de reinventar el género.

De hecho, el personaje de Michael se ha transformado en Michaela Stirling, insinuando un romance queer entre Francesca y otra mujer. Este es un punto de inflexión significativo para una serie popular como "Bridgerton", que podría así retratar una historia de amor entre dos mujeres en un mundo típicamente heteronormativo. Para una producción de Netflix de Shondaland, esta evolución parece coherente y esperada.

Eloise, la intelectual inconformista

En cuanto a Eloise, un personaje ya conocido por su carácter rebelde, su flagrante desprecio por las convenciones y su agudo ingenio, verla protagonizar toda una temporada promete una trama cautivadora. En las novelas, se enamora de Sir Phillip Crane, viudo de un amigo fallecido. Queda por ver si la serie se apegará a esta trama o ofrecerá un nuevo giro, como ha hecho en el pasado.

Los fans esperan que esta temporada explore el dilema de una mujer independiente que lidia con el deseo romántico en una sociedad que espera sumisión y docilidad. El personaje de Eloise ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos entre quienes se identifican con su deseo de romper con las normas sociales.

Una serie cada vez más inclusiva

Desde sus inicios, "Bridgerton" ha optado por reinventar el romance histórico con audacia, diversidad y sensualidad. Al destacar a dos mujeres con orígenes contrastantes pero igualmente profundos, las temporadas 5 y 6 prometen ampliar aún más su representación en la pantalla.

En resumen, con Francesca y Eloise, la serie bien podría renovar su fórmula manteniéndose fiel a lo que la hace exitosa: historias románticas cuidadosamente elaboradas, personajes complejos, una estética extravagante y una reinterpretación inclusiva de las tradiciones sociales del siglo XIX.