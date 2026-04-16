Crear decoraciones caseras para Halloween no requiere un gran presupuesto. Con un poco de imaginación y materiales sencillos, se puede crear fácilmente un ambiente terrorífico.

Las festividades previas al Día de Muertos representan el momento ideal para preparar estas creaciones en familia, especialmente con los niños.

Cada idea de bricolaje se convierte entonces en un recuerdo compartido. Si se conservan adecuadamente, estas decoraciones se pueden reutilizar año tras año, lo que hace que la inversión valga aún más la pena.

Guirnaldas y adornos colgantes espeluznantes hechos en casa

Las guirnaldas son una de las decoraciones de Halloween más fáciles de hacer en casa . Hacer una guirnalda de murciélagos de papel es de lo más sencillo.

Coge una hoja de papel negro grueso de 200 g , dóblala por la mitad y dibuja la mitad de un murciélago con lápiz blanco empezando por el pliegue.

Recorta la silueta con tijeras, desdóblala y dibuja los detalles, como los ojos.

A continuación, haz agujeros en los extremos con una perforadora y pasa un cordel negro a través de ellos para armar tus criaturas. Los materiales necesarios son mínimos: una hoja de papel negro de 200 g, tijeras, una perforadora, un lápiz blanco y cordel negro.

Para cambiar el ambiente, crea guirnaldas con forma de fantasmas o calabazas siguiendo el mismo principio. Completa la decoración colgando banderines por toda la sala, globos luminosos o incluso un esqueleto gigante del techo.

Estas lámparas colgantes transforman cualquier habitación en una guarida terrorífica.

Calabazas decorativas: imprescindibles para la decoración de Halloween.

La calabaza sigue siendo el símbolo por excelencia de Halloween. Se puede colocar en el exterior, en la entrada, sobre la mesa o en cualquier lugar de la casa. Pintada de naranja, negro o blanco, es fácil de personalizar, incluso con niños.

Para crear una calabaza decorativa con un plato de papel , dibuja los ojos, la nariz y la boca con un lápiz de grafito.

Rellena los detalles con pintura amarilla para imitar una vela, y luego pinta el resto del plato de color naranja brillante.

Añade un palito de madera pintado de marrón a modo de tallo y un limpiapipas verde a modo de hoja. Luego, cuelga tu creación en la puerta o ventana.

Los materiales incluyen: un plato de cartón, un palo de madera, una perforadora, un lápiz de grafito, un pincel ancho, pintura acrílica naranja, amarillo primario y siena tostada, alambre de chenilla verde y cinta adhesiva.

Para ir un paso más allá, talla una calabaza de verdad para hacer una linterna de Halloween con una vela dentro, ideal para crear un ambiente auténticamente tenebroso.

Candelabros y velas: una atmósfera tenue y aterradora.

Los portavelas caseros hechos con frascos de vidrio crean una luz suave y misteriosa. Para hacerlos, dibuja tu diseño en un trozo de papel y luego introdúcelo en el frasco.

Pinta el contorno exterior de la maceta con pintura acrílica y un pincel fino, deja secar y aplica una segunda capa. Retira el papel y coloca una vela pequeña en su interior.

Calabaza, murciélago o telaraña: las posibilidades son infinitas. Los materiales necesarios incluyen frascos de vidrio, pintura acrílica naranja, negra o blanca, un rotulador negro, un pincel fino y velas pequeñas. Las sombras que se proyectan en las paredes al anochecer realzan enormemente el efecto tenebroso.

Otras dos técnicas merecen atención. Las velas momia se elaboran envolviendo frascos de vidrio con vendas, dibujando ojos con un rotulador negro y colocando una vela en su interior.

Para conseguir un efecto sangriento, gotea cera roja sobre una vela blanca: una idea original y muy visual para la mesa.

Arañas y telarañas para una decoración espeluznante

Esparce telarañas por toda la casa : en la repisa de la chimenea, en las esquinas del techo, en los marcos de las puertas y sobre la mesa. Añade arañas de plástico, cartón o papel para intensificar el efecto tenebroso.

Para crear arañas originales, usa bolas de poliestireno pintadas de negro en varias capas y varillas de metal para las patas. Introduce las varillas dobladas en los lugares correctos y córtalas a la longitud deseada.

Estas arañas domésticas encajan perfectamente en una telaraña elástica que se extiende a lo largo de la entrada.

Otra idea divertida: pegar arañas de plástico en la pared con cinta adhesiva de doble cara, especialmente en el baño, para sorprender a los invitados.

Una corona de entrada hecha con ramas, una telaraña artificial elástica y arañas de diferentes tamaños darán la bienvenida a tus invitados de la manera más terrorífica.

Fantasmas y murciélagos: criaturas caseras para colocar en cualquier lugar

Para hacer una guirnalda de fantasmas para la pared , reúne bolas de plástico con agujeros, tela de gasa blanca, hilo, cartulina negra y pegamento. Corta la tela en cuadrados de aproximadamente 25 cm (10 pulgadas), superpón las piezas y luego une la bola al hilo para formar la cabeza.

Recorta los ojos y la boca del cartón, haz un agujero en el centro de la tela, pasa el hilo a través de él y pega la tela a la pelota.

Las hojas secas recogidas en el bosque se convierten en bonitos fantasmas de mesa: píntalas de blanco y dibuja una cara con un rotulador negro. Sencillo y efectivo.

Para hacer los murciélagos con rollos de papel higiénico , pinta los rollos de negro, recorta las alas de cartulina negra, pégalas con pegamento y luego añade los ojos y los dientes.

Un truco ingenioso: esconde caramelos dentro antes de cerrar los rollos.

La mesa de Halloween: una decoración festiva y fácil de hacer tú mismo.

La mesa de Halloween está decorada con negro, rojo, naranja y morado. Prepara tarjetas de mesa, servilleteros, adornos para pasteles y decoraciones para vasos.

Imprime un menú de Halloween para colocarlo en el centro y darle un toque personalizado.

Una calabaza ahuecada se convierte en un centro de mesa espectacular para un bufé: rellénala con guacamole, hummus o aperitivos salados que parezcan salir de la boca.

Caramelos con forma de serpiente para decorar la mesa.

Las arañas de azúcar se deslizaron entre los platos.

Hojas secas pintadas de blanco dispuestas a modo de camino de mesa

Calavera con la boca llena de caramelos como pieza central

Según un estudio de la Federación Nacional de Minoristas, los estadounidenses gastaron un promedio de 108 dólares en Halloween en 2023, y una parte cada vez mayor de ese gasto se destinó a la decoración.

Esto demuestra que crear tus propias decoraciones sigue siendo una alternativa económica y creativa, accesible para todos, independientemente de la configuración de su hogar.