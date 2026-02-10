"Increíble carisma": el estilo de esta modelo sueca es cautivador

Elsa Hosk, la icónica modelo sueca de Victoria's Secret, sigue cautivando a sus millones de seguidores de Instagram con su estilo desenfadado. Su última publicación —una selfi con cuero color chocolate y pantalones anchos a juego— desató una oleada de comentarios, elogiando su "increíble carisma" y su capacidad para "vestir siempre con estilo".

Un look otoñal ultracarismático

En la foto publicada en su Instagram @elsahosk, Elsa Hosk posa arrodillada frente a una pared de madera, con gafas de sol extragrandes sobre la cabeza y un iPhone en la mano. Su chaqueta de cuero corta con cremallera metálica, que se usa como un blazer deconstruido, combina a la perfección con pantalones holgados de cintura alta y gruesos tacones de cuero marrón. El look monocromático color chocolate, de pies a cabeza, realzado por una discreta riñonera con estampado de leopardo, irradia un estilo rock chic atemporal. Con el pelo rubio ligeramente ondulado y una mirada magnética, Elsa domina el arte del carisma puro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por elsa❤️ (@hoskelsa)

Los fans están encantados: "¡Reina del estilo!"

Las reacciones son unánimes: "Increíble carisma, eres una leyenda del estilo", "Siempre sabe vestir con estilo, a la perfección", "Esa actitud... Elsa, eres intocable". Tanto fans como fashionistas elogian una silueta que combina comodidad y sofisticación, demostrando que Elsa Hosk domina el arte de convertir cada look en un icono.

El icono sueco que redefine la elegancia

Elsa Hosk, descubierta por Viktor & Rolf, ángel de Victoria's Secret de 2015 a 2018 y posteriormente embajadora de Michael Kors, ha forjado un estilo personal sofisticado. Desde sus looks de street style parisino hasta sesiones de fotos de alta costura, cultiva un estilo nórdico chic: minimalista, pero nunca soso. Esta última publicación de Instagram nos recuerda por qué es un icono de la moda: un carisma magnético que trasciende tendencias.

Con su característico look de cuero, Elsa Hosk demuestra una vez más que el verdadero estilo reside en la actitud. Una simple selfie se transforma en una lección de moda y un carisma que conquista a todos: la modelo sueca sigue fascinando, foto tras foto.