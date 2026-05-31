Esta modelo de tallas grandes está causando sensación con un corsé vintage.

Modelos
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

En su cuenta de Instagram, luciendo un corsé rosa empolvado con un toque vintage, la modelo estadounidense de tallas grandes Paloma Elsesser despide un look tan delicado como llamativo.

Un corsé rosa empolvado que está causando sensación.

El momento no podría haber sido mejor: un delicado corsé rosa empolvado con una silueta estructurada y acabados impecables, de un estilo claramente vintage. Un tono suave, a la vez retro y romántico, que parece sacado directamente de un tocador de Hollywood. En Instagram, la foto generó de inmediato una avalancha de comentarios, donde sus seguidores elogiaron la seguridad con la que Paloma Elsesser luce la prenda.

Un adelanto de Victoria's Secret

Para acompañar su publicación, Paloma Elsesser optó por un pie de foto breve pero explícito: "¡Ciudad de los Ángeles! ¡Llamando a todos los ángeles!". Esto iba acompañado de una mención a la marca Victoria's Secret. Una clara referencia al apodo de Los Ángeles, así como a la convocatoria de "ángeles" lanzada recientemente por la marca estadounidense, que actualmente prepara su desfile de moda de 2026 y su nuevo elenco. Los fans no tardaron en descifrar este adelanto: ya circulan rumores sobre la ubicación y el elenco del próximo desfile.

Paloma Elsesser, el "ángel de curvas" que se convirtió en un ícono.

Paloma Elsesser, quien desfiló por primera vez para Victoria's Secret en 2024, se ha convertido en uno de los rostros más representativos de la inclusión en la moda. En 2023, incluso ganó el prestigioso premio a Modelo del Año en los British Fashion Awards, siendo la primera modelo de tallas grandes en conseguirlo. Desde entonces, ha protagonizado innumerables portadas de revistas, campañas y desfiles, sin renunciar jamás a su autenticidad.

Una silueta que lo celebra todo

Más allá de la elección de la prenda, es el poder simbólico de la imagen lo que resuena. Al usar esta prenda históricamente asociada con un cierto "ideal femenino", Paloma Elsesser amplía el abanico de posibilidades. Un corsé rosa empolvado sobre un cuerpo que no se ajusta a los estándares restrictivos de la industria es una declaración sutil pero poderosa: la moda no debería tener dos tallas. Y el mensaje está calando, como lo demuestran las miles de reacciones entusiastas a su publicación.

Con esta sencilla imagen, Paloma Elsesser nos recuerda por qué se ha consolidado como una de las figuras más inspiradoras de la moda contemporánea. Combinando la elegancia vintage con un compromiso con la inclusión, demuestra que incluso un corsé rosa empolvado puede marcar la diferencia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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