"Imposible de olvidar": el vestido de cocodrilo de esta modelo está causando sensación.

Hay looks que uno ve y nunca olvida. Anok Yai lo logró el 23 de abril de 2026, en la gala Time100 de Nueva York, con un vestido de cuero texturizado dorado que se viralizó al instante. La modelo estadounidense de ascendencia sursudanesa demostró una vez más que no solo viste ropa, sino que la vive.

Un vestido de piel de cocodrilo con un diseño llamativo.

Anok Yai asistió a la gala de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time, de la que ella misma formó parte este año 2026. Un honor que decidió conmemorar con una precisión estilística excepcional, recurriendo a la casa de moda Ashi Studio para crear un look completamente personalizado.

Anok Yai lució un vestido midi de piel dorada con textura de cocodrilo, de la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Ashi Studio. El corpiño estructurado y el cuello invertido enmarcaban su silueta con una precisión casi arquitectónica. La cintura ceñida y las caderas acentuadas creaban una figura de reloj de arena, mientras que el acabado brillante del material le confería al vestido un aspecto casi realista. Unos zapatos de tacón de piel de cocodrilo con punta a juego completaban un look armonioso.

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Ashi Studio, la casa que traspasa los límites

Este vestido es de Ashi Studio, una firma parisina fundada por Mohammed Ashi, el primer diseñador del Golfo Pérsico en unirse a la Fédération de la Haute Couture como miembro invitado en 2023. Una casa conocida por sus creaciones de alta costura experimentales, a medio camino entre la escultura y la indumentaria, y que, sin duda, armonizan a la perfección con el universo visual de Anok Yai.

Una doble mirada para una velada en dos partes.

La velada se desarrolló en dos fases estilísticas distintas para Anok Yai: a su llegada, lució un vestido ajustado de color índigo de Hervé Léger sobre una falda negra, combinando estructura y fluidez. Para la cena, cambió este look inicial por un vestido de cocodrilo de Ashi Studio, convirtiendo su entrada en un auténtico momento de moda.

La prensa y las redes sociales coinciden.

En cuestión de horas, las imágenes circularon globalmente, generando conversaciones sobre moda, arte y redes sociales. La revista Time, que la incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2026, destacó su "confianza serena y sorprendente" y su capacidad para "realzar lo que viste", convirtiéndola en heredera del legado de la supermodelo británico-jamaicana Naomi Campbell y la modelo y actriz sursudanesa Alek Wek para una nueva generación. Para Runway Magazine, este look no solo define una tendencia, sino que "anticipa el futuro de la moda en la alfombra roja".

Un vestido de cocodrilo, una silueta esculpida, una presencia que no necesita artificios: Anok Yai transformó una gala en un momento de pura moda. Imposible de olvidar, tal como prometió.