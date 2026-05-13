"Entre Brigitte Bardot y Monica Bellucci": en la playa de Río, esta modelo está causando sensación.

Hay fotos que te transportan a otro lugar con solo mirarlas. La que compartió recientemente la modelo francesa Romane (@romaneinnc) en su cuenta de Instagram pertenece sin duda a esta categoría. Relajándose en una animada playa de Río de Janeiro, la joven capturó un momento suspendido en el tiempo, lleno de sol, vida y serenidad. En las redes sociales, los comentarios no tardaron en comparar su energía con la de los grandes iconos del cine europeo.

Una escena vibrante en la arena brasileña.

En la foto, Romane está cómodamente sentada en una colorida silla de playa, con su larga melena rubia dorada y ondulada cayendo sobre sus hombros. A su alrededor, el bullicio de una playa de Río a media tarde: vendedores ambulantes que pasan, tumbonas verdes y rojas esparcidas por la arena, paseantes y bañistas disfrutando del sol.

Una escena típicamente brasileña, donde cada detalle irradia calidez y espontaneidad. Con la mirada ligeramente perdida en el horizonte, un maquillaje mínimo y una piel dorada, Romane parece sentirse perfectamente a gusto en este entorno. Su actitud relajada, casi soñadora, le confiere a la fotografía una calidad casi cinematográfica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Romane (@romaneinnc)

Sus fans la consideran una "belleza atemporal".

Precisamente esa atmósfera cautivó a sus seguidores. Los comentarios inundaron la publicación: «entre Brigitte Bardot y Monica Bellucci», «Me encanta el estilo», «Esta foto es una obra de arte» … Para muchos, la imagen evoca la época dorada del cine europeo, cuando heroínas radiantes iluminaban las costas mediterráneas con una elegancia natural. Y la comparación no es en absoluto insignificante.

Brigitte Bardot, icono absoluto de los años sesenta, dejó una profunda huella en el imaginario colectivo con sus apariciones en las playas de Saint-Tropez y su estilo a la vez salvaje y refinado. Monica Bellucci, por otro lado, ha encarnado durante décadas una belleza atemporal, de naturalidad y elegancia. Dos mundos distintos, pero la misma idea: la de una mujer libre. Una conexión simbólica tan halagadora como inspiradora.

El regreso de una estética soleada y natural.

Esta publicación también forma parte de una tendencia más amplia. En los últimos meses, en Instagram y TikTok, hemos sido testigos del gran regreso de una estética soleada y "sin filtros", inspirada en los íconos de los años 60 y 70.

Cabello natural, piel bronceada, looks relajados, escenas cotidianas en lugar de escenarios excesivamente pulidos… este deseo de autenticidad es evidente en los perfiles de muchos diseñadores y modelos. La publicación de Romane ilustra a la perfección esta tendencia. Lejos de ser una imagen artificial, ofrece una imagen vibrante, viva y acogedora que inspira ganas de viajar.

Con esta sencilla foto tomada en una playa de Río, la modelo francesa Romane (@romaneinnc) ha logrado capturar algo precioso: una emoción. La emoción de los veranos interminables, los paseos por la arena y las heroínas de cine que han marcado la imaginación de tantas generaciones. Y a juzgar por el entusiasmo de sus fans, sin duda la seguiremos de playa en playa durante mucho tiempo.