Esta modelo estadounidense está reviviendo una tendencia playera con una silueta retro.

Modelos
Julia P.
@lindseypelas / Instagram

La moda playera da un salto al pasado. Para celebrar su cumpleaños, la modelo estadounidense Lindsey Pelas compartió en Instagram una serie de fotos bajo el sol, luciendo un bañador de una pieza con una estética claramente retro. Este conjunto revive una encantadora tendencia playera: los cortes de inspiración vintage.

Un vestido de una sola pieza con estampado floral.

Para este reportaje, Lindsey Pelas optó por un bañador de una pieza con un delicado estampado que combina pequeñas flores y lunares negros. Un motivo encantador y romántico, inspirado directamente en décadas pasadas. Posando al aire libre en un paisaje desértico bañado por el sol, encarna a la perfección esta estética retro y veraniega. Un conjunto playero que se distingue de los diseños más minimalistas, resaltando el innegable encanto de lo vintage.

El regreso de la estética pin-up

Este estilo forma parte de una tendencia más amplia. Tras años dominados por las líneas depuradas, la ropa de playa regresa al espíritu pin-up de los años 50. Los bañadores estructurados de una pieza, los estampados florales, los lunares y las siluetas retro vuelven con fuerza a las playas. Los lunares, en particular, son uno de los estampados clave de la temporada, al igual que los estampados florales, apreciados por su atractivo romántico. Esta ola vintage está ganando cada vez más popularidad.

Una publicación de cumpleaños

Lindsey Pelas compartió estas fotos para celebrar su cumpleaños. Eligió celebrarlo al aire libre, en un entorno natural y soleado, fiel a su amor por el ambiente veraniego. Sus numerosos seguidores no tardaron en enviarle sus mejores deseos y elogiar la serie de luminosas imágenes.

Con este bañador de una pieza con estampado floral, Lindsey Pelas revive una encantadora tendencia playera. Al optar por una silueta retro, nos recuerda que lo vintage sigue muy presente en la playa. Sin duda, inspirará a quienes sueñan con un look veraniego, soleado y atemporal.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
Article précédent
Esta modelo de tallas grandes está causando sensación con un corsé vintage.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esta modelo de tallas grandes está causando sensación con un corsé vintage.

En su cuenta de Instagram, luciendo un corsé rosa empolvado con un toque vintage, la modelo estadounidense de...

"Entre Brigitte Bardot y Monica Bellucci": en la playa de Río, esta modelo está causando sensación.

Hay fotos que te transportan a otro lugar con solo mirarlas. La que compartió recientemente la modelo francesa...

¿Por qué la industria del modelaje atraviesa una crisis silenciosa?

Los desfiles de moda siguen inspirando sueños, las campañas continúan siendo impecables. Sin embargo, tras bambalinas, la industria...

Esta modelo de tallas grandes causa sensación con un vestido de satén rojo.

En el desfile de Chanel Cruise 2026-2027 en Biarritz, muchos looks causaron sensación. El conjunto rojo brillante de...

"Imposible de olvidar": el vestido de cocodrilo de esta modelo está causando sensación.

Hay looks que uno ve y nunca olvida. Anok Yai lo logró el 23 de abril de 2026,...

"Icono": Esta modelo de tallas grandes revive un vestido vintage olvidado

A veces, basta con una simple publicación en Instagram para que una prenda olvidada vuelva a estar de...