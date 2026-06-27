Esta modelo estadounidense está reviviendo una tendencia playera con una silueta retro.

La moda playera da un salto al pasado. Para celebrar su cumpleaños, la modelo estadounidense Lindsey Pelas compartió en Instagram una serie de fotos bajo el sol, luciendo un bañador de una pieza con una estética claramente retro. Este conjunto revive una encantadora tendencia playera: los cortes de inspiración vintage.

Un vestido de una sola pieza con estampado floral.

Para este reportaje, Lindsey Pelas optó por un bañador de una pieza con un delicado estampado que combina pequeñas flores y lunares negros. Un motivo encantador y romántico, inspirado directamente en décadas pasadas. Posando al aire libre en un paisaje desértico bañado por el sol, encarna a la perfección esta estética retro y veraniega. Un conjunto playero que se distingue de los diseños más minimalistas, resaltando el innegable encanto de lo vintage.

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El regreso de la estética pin-up

Este estilo forma parte de una tendencia más amplia. Tras años dominados por las líneas depuradas, la ropa de playa regresa al espíritu pin-up de los años 50. Los bañadores estructurados de una pieza, los estampados florales, los lunares y las siluetas retro vuelven con fuerza a las playas. Los lunares, en particular, son uno de los estampados clave de la temporada, al igual que los estampados florales, apreciados por su atractivo romántico. Esta ola vintage está ganando cada vez más popularidad.

Una publicación de cumpleaños

Lindsey Pelas compartió estas fotos para celebrar su cumpleaños. Eligió celebrarlo al aire libre, en un entorno natural y soleado, fiel a su amor por el ambiente veraniego. Sus numerosos seguidores no tardaron en enviarle sus mejores deseos y elogiar la serie de luminosas imágenes.

Con este bañador de una pieza con estampado floral, Lindsey Pelas revive una encantadora tendencia playera. Al optar por una silueta retro, nos recuerda que lo vintage sigue muy presente en la playa. Sin duda, inspirará a quienes sueñan con un look veraniego, soleado y atemporal.