¿Por qué la industria del modelaje atraviesa una crisis silenciosa?

Los desfiles de moda siguen inspirando sueños, las campañas continúan siendo impecables. Sin embargo, tras bambalinas, la industria del modelaje está experimentando una profunda transformación. Entre las nuevas tecnologías, los cambios económicos y la evolución de las prácticas de casting, la profesión está cambiando su imagen… y no siempre en beneficio de las modelos.

El ascenso meteórico de los modelos virtuales

En tan solo unos años, ha surgido un nuevo actor: el modelo generado por IA . Este mercado, prácticamente inexistente hasta hace poco, está experimentando un crecimiento espectacular y ya alcanza un valor de varios cientos de millones de dólares. Para las marcas, estos avatares digitales ya no son una simple estrategia de marketing. Se están convirtiendo en una alternativa creíble a los modelos humanos, capaces de posar sin limitaciones de tiempo, viajes ni logística. Una transformación silenciosa pero fundamental.

Detrás de esta evolución subyace una realidad muy concreta: el coste. Una campaña totalmente digital puede reducir los gastos entre un 30 y un 70 % en comparación con una sesión fotográfica tradicional. En un sector sujeto a presiones de precios, inflación y competencia del comercio electrónico, esta ventaja tiene un peso significativo. Como resultado, incluso las marcas de gama media y alta están empezando a integrar estas soluciones, que antes estaban reservadas para la moda rápida. Poco a poco, la interacción humana ya no es siempre esencial para vender ropa.

Un sistema que ya era frágil desde el principio.

Esta crisis, sin embargo, no comenzó con la inteligencia artificial. La industria del modelaje se ha basado durante mucho tiempo en un modelo altamente selectivo, incluso desigual. Las agencias pueden contratar cientos, a veces miles, de perfiles, con la esperanza de que solo unos pocos consigan contratos importantes. Una minoría logra vivir cómodamente de esta profesión, mientras que muchos aceptan una serie de trabajos temporales y precarios .

El proceso de selección de actores es sumamente competitivo: cientos de aspirantes para tan solo unos pocos puestos. Un sistema que deja poco margen de maniobra, incluso antes de la llegada de nuevas formas de competencia.

Competencia cada vez mayor

La globalización también ha transformado las reglas del juego. Hoy en día, las modelos provienen de todo el mundo, con una diversidad de cuerpos, rostros e identidades mucho mayor que nunca. Esto representa un avance positivo en términos de representación y aceptación corporal: más tipos de cuerpo, más rasgos únicos, más historias que contar. Esta apertura también ha intensificado la competencia, sin un aumento proporcional en el número de oportunidades. Más talento, pero menos trabajo.

Influencers y herederos: nuevos rostros en el punto de mira

Otro cambio importante: las marcas ya no eligen solo modelos profesionales. Cada vez recurren más a los influencers, que pueden brindar visibilidad inmediata gracias a su comunidad.

Los hijos de famosos, conocidos como "nepo babies", desempeñan un papel cada vez más importante en las campañas publicitarias. Su fama se está convirtiendo en una herramienta de marketing, a veces más decisiva que la experiencia o la trayectoria profesional. El resultado: oportunidades que escapan a los modelos tradicionales.

Estándares de belleza poco realistas

Con los modelos virtuales llega un nuevo tipo de belleza: perfectamente tersa, totalmente modelada. Algunos expertos incluso hablan de un «meta-rostro», un ideal digital imposible de reproducir en la realidad. Estas imágenes influyen en las expectativas, incluso en la vida real. Los profesionales de la salud observan que algunas personas ahora se refieren a estas representaciones artificiales como modelos a seguir.

En cambio, los cuerpos reales —con su textura, su singularidad, su autenticidad— pueden parecer injustamente enfrentados entre sí. Sin embargo, son precisamente estas identidades únicas las que dan fuerza y significado a las imágenes humanas.

Una profesión que aún está mal protegida

Finalmente, el marco legal se resiste a adaptarse. A algunas modelos se les ofrece la oportunidad de crear una versión digital de su cuerpo, utilizable indefinidamente. Pero, ¿quién controla esta imagen? ¿Quién se beneficia de ella? Estas preguntas a menudo quedan sin respuesta. Sin embargo, el modelaje se basaba precisamente en la escasez y el control de la propia imagen. Con estos gemelos digitales, este modelo se ve fundamentalmente cuestionado.

En resumen, entre la innovación tecnológica, las nuevas estrategias de marketing y la evolución de los estándares, la industria del modelaje está experimentando una profunda reorganización. En este contexto, algo sigue siendo fundamental: recordar que los cuerpos reales, con toda su diversidad, presencia y energía, son irremplazables. Cuentan historias que la perfección digital jamás podrá replicar por completo.