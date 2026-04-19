Según un estudio, ciertos colores te dan un brillo saludable al instante.

¿Y si tu armario tuviera el poder de iluminar tu tez en un abrir y cerrar de ojos? Un estudio científico analizó el impacto de los colores en la percepción del cuerpo y el rostro. El resultado: ciertos tonos resultan especialmente llamativos… pero, sobre todo, nos recuerdan que jugar con los colores puede ser un verdadero placer.

Negro y rojo, clásicos que dejan una huella imborrable.

Según un estudio publicado en la revista Acta Psychologica , ciertos colores influyen en cómo se percibe una silueta. El negro y el rojo, en particular, destacan como tonos asociados a una apariencia considerada más favorecedora y visualmente impactante.

El negro suele percibirse como elegante, estructurado y casi atemporal. Define líneas, aporta profundidad y crea una impresión de coherencia en un conjunto.

El rojo, por otro lado, llama la atención de inmediato. Vibrante e intenso, aporta carácter a cualquier look y atrae la mirada con naturalidad. Es un color que no pasa desapercibido y que puede realzar el impacto visual de un atuendo.

Estos efectos no significan que estos colores "transformen" el cuerpo, sino que influyen en la percepción general de un atuendo.

Otros colores, otros efectos

El estudio también muestra que ciertos tonos, como el verde o el gris, se asociaron, en este contexto específico, con una percepción ligeramente diferente de la silueta. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela. La percepción de un color depende de muchos factores. El corte de la prenda, el tejido, la postura, pero también y sobre todo el contraste con el tono de piel, desempeñan un papel fundamental.

Por ejemplo, un mismo color puede iluminar una tez y verse más suave en otra. El blanco, el azul o el verde no tendrán el mismo efecto según el subtono de tu piel. En otras palabras, el color nunca funciona de forma aislada. Interactúa contigo, con tu energía, tu estilo y cómo vistes.

Vestir colores supone un verdadero estímulo visual.

Más allá de los resultados científicos, existe una idea sencilla y alegre: el color es bueno para ti. Atrae la luz, realza los matices de tu piel y da vida a cualquier atuendo.

En un mundo que a veces puede parecer muy neutro, incluso un poco gris, atreverse a usar color puede ser una forma de expresar tu personalidad y despertar tu brillo natural. Un suéter brillante, un vestido luminoso o incluso un simple accesorio colorido pueden ser suficientes para renovar tu imagen. Los colores llamativos, en particular, tienen ese ligero efecto de "brillo saludable" que depende no solo de cómo los perciben los demás, sino también de cómo te sientes al usarlos.

Sin presiones, solo diversión.

Es fundamental recordar que estos resultados no son reglas a seguir. No hay obligación de usar un color en particular para "mejorar" tu apariencia. Tu piel, tu tez y tu cuerpo son perfectamente válidos tal como son. Los colores no están para corregir nada, sino para complementar, resaltar o simplemente hacerte sentir bien.

A algunas personas les encantan los tonos neutros y minimalistas, mientras que otras se sienten llenas de energía con paletas vibrantes. Todas estas preferencias son válidas. La clave está en elegir ropa con la que te sientas bien, libre y fiel a ti misma.

En definitiva, este estudio pone de relieve un punto interesante: el color influye en la percepción, pero ante todo sigue siendo una herramienta de expresión. Tanto si prefieres el negro intenso, el rojo vibrante, los tonos pastel o los colores vivos, cada elección dice algo sobre ti. Y en un mundo que a veces carece de matices, añadir un toque de color a tu día a día nunca está de más.