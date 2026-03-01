Bufanda: ese detalle de higiene a menudo descuidado en invierno

En invierno, nos protege del frío y casi nunca nos la quitamos. Sin embargo, una bufanda también puede convertirse en un verdadero caldo de cultivo para bacterias si no se cuida adecuadamente.

Un accesorio en contacto directo con la piel.

Al usar una bufanda durante varias horas al día, está en contacto constante con la barbilla, las mejillas y el cuello. Según el dermatólogo estadounidense Corey L. Hartman , las bufandas acumulan suciedad, sebo e impurezas en las fibras de la tela, que luego pueden transferirse a la piel. El resultado: irritación, imperfecciones o brotes de acné localizados en la parte inferior del rostro. Las telas también retienen el sudor y los residuos de productos para el cuidado del cabello o el maquillaje. Todos estos elementos pueden obstruir los poros.

Manchas, dermatitis, foliculitis: los riesgos poco conocidos

Las imperfecciones causadas por el uso prolongado de bufandas no siempre se deben al acné clásico. Los especialistas sugieren varias posibles afecciones:

Acné mecánico, causado por la fricción repetida de la tela contra la piel.

Dermatitis de contacto, que se manifiesta como enrojecimiento y picazón.

Foliculitis, una inflamación de los folículos pilosos.

En invierno, el problema puede agravarse. El aire frío y seco debilita la barrera cutánea. La piel produce más sebo para compensar, lo que aumenta el riesgo de obstrucción de los poros. Los materiales de las telas también influyen. Las telas sintéticas como el poliéster o el acrílico retienen el calor y la humedad con mayor facilidad. La lana, por otro lado, puede irritar la piel sensible.

¿Con qué frecuencia debes lavar tu bufanda?

Según el Dr. Hartman, una bufanda que se usa con regularidad debe lavarse semanalmente, o al menos cada tres a cinco usos. Debe limpiarse inmediatamente si:

Muestra rastros visibles de maquillaje o sebo.

Se usó durante un período de enfermedad.

Desprende un olor inusual

La elección del detergente para la ropa también es importante. Los dermatólogos recomiendan evitar productos con perfumes fuertes o suavizantes que puedan irritar la piel.

Otros accesorios en cuestión

La bufanda no es el único artículo invernal que hay que tener en cuenta. Los gorros, las orejeras y los guantes también acumulan bacterias e impurezas. Los expertos aconsejan:

Lave los guantes cada tres o cuatro usos.

Limpiar los capós cada semana

Para que le revisen los abrigos y chaquetas una o dos veces por temporada.

Todos estos son pasos sencillos que pueden limitar las irritaciones de la piel.

En resumen, una bufanda, a menudo percibida como un simple accesorio protector, si no se cuida adecuadamente, puede provocar brotes e irritación. En invierno, incorporar su lavado a la rutina de higiene textil se vuelve tan esencial como cambiar la funda de la almohada. Un pequeño detalle, pero nada desdeñable para la salud de la piel.