"Soy bajita y quiero alargar mi silueta": aconseja sobre prendas que favorezcan

Ser bajita no es un defecto que se pueda corregir; es una fortaleza, una ventaja y un estilo propio. Sin embargo, algunas personas a veces quieren jugar con las líneas de su ropa para parecer un poco más altas. La creadora de contenido de moda @baiweiss_ comparte sus consejos para alargar visualmente la silueta.

Opta por conjuntos monocromáticos… si te apetece.

Uno de los consejos más conocidos para crear la ilusión de altura es usar un atuendo monocromático, es decir, uno compuesto de un solo color o tonos muy similares. Esto crea una línea continua de arriba a abajo, que la mirada sigue sin interrupción, dando la impresión de una silueta más estilizada.

Sin embargo, no tienes la obligación de elegir esta opción: la moda es un mundo de juegos. Los contrastes y los diferentes colores pueden ser atrevidos, divertidos y reflejar a la perfección tu personalidad. Lo más importante es usar lo que te haga sentir segura, independientemente de tu aparente altura.

Tops y chaquetas ajustadas… o no

Las chaquetas, blazers o abrigos que terminan a la altura de la cintura o ligeramente por encima pueden atraer la atención hacia la parte superior del cuerpo y acentuar la cintura. Combinados con un cinturón fino o una blusa ajustada, crean una proporción armoniosa que puede dar la impresión de piernas ligeramente más largas.

Dicho esto, usar ropa oversize o larga no es un error. Estos cortes tienen su encanto y te permiten jugar con el volumen, la fluidez y la comodidad. La clave está en elegir lo que te haga sentir bien, no en seguir una regla universal.

Vaqueros de tiro alto y cortes entallados… si eso es lo que te gusta

Los pantalones o vaqueros de cintura alta suelen alargar visualmente las piernas y definir la cintura. Cortes como el bootcut o ligeramente acampanados también pueden crear esta sensación de longitud, especialmente al combinarlos con una blusa ajustada.

Sin embargo, puedes usar jeans clásicos, boyfriend o rectos sin problema. Ser bajita no significa que tengas que alargar nada: lo importante es encontrar prendas que te hagan sentir fuerte, elegante y cómoda.

Los accesorios pueden realzar tu silueta… a tu manera

Un cinturón fino a la altura de la cintura puede definir sutilmente la silueta y crear un efecto visual armonioso. Los cinturones anchos o contrastantes no están prohibidos: pueden convertirse en el punto focal de tu look y reflejar tu creatividad. La moda está hecha para ser divertida, no para imponer reglas estrictas.

Celebrando su pequeño tamaño

Todos estos consejos son útiles si quieres jugar con las líneas de tu ropa, pero no son necesarios para lucir elegante o segura. Ser pequeña es una ventaja: puedes adoptar estilos únicos, proporciones originales y expresar tu personalidad sin intentar corregir tu figura.

En resumen, la verdadera moda se trata de elegir lo que te hace sonreír frente al espejo, lucir tus colores, cortes y accesorios con confianza. Ya sea que quieras alargar visualmente tu silueta o simplemente aceptar tu estatura natural, lo importante es sentirte bien contigo misma y con tu ropa. Ser pequeña no es un defecto que ocultar, sino una cualidad que celebrar con estilo y confianza.