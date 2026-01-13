Esta forma de llevar una bufanda te hará olvidar todas las demás.

Lejos de ser un simple accesorio práctico, la bufanda se convierte en la pieza central de un look invernal en cuanto se ata al estilo pasamontañas. Esta forma de llevarla, omnipresente en redes sociales, combina la máxima calidez con un look de alta costura.

El «pasamontañas»: el truco que lo cambia todo

La idea: transformar una bufanda clásica en un pasamontañas improvisado que cubra el cuello, la nuca y la coronilla. En lugar de superponer gorro y bufanda, un solo accesorio basta para envolver toda la parte superior del cuerpo en un capullo de punto. Esta forma de llevar la bufanda se inspira tanto en el pasamontañas, tan de moda en las últimas temporadas, como en el pañuelo atado al pelo, como el de Brigitte Bardot o Audrey Hepburn, pero en una versión más acogedora y contemporánea.

El truco se puede hacer en sólo unos pocos pasos:

Envuelva la bufanda una o dos veces alrededor de su cuello, dejando un extremo más largo que el otro.

Levante el panel más largo hacia la parte posterior de la cabeza, como una capucha, luego llévelo ligeramente hacia adelante para enmarcar la cara.

El resultado: la nuca, las orejas y la coronilla quedan protegidas, sin efecto "paquete" ni sombrero que aplaste el cabello. El volumen del pañuelo crea una encantadora caída alrededor del rostro, ideal sobre un abrigo estructurado.

¿Por qué resulta tan atractiva esta forma de llevar la bufanda?

Esta técnica es popular porque cumple todos los requisitos:

Realmente te mantiene caliente cubriendo todas las zonas sensibles al frío (orejas, garganta, nuca).

Es modular: puedes bajar el panel de la cabeza como un simple collar tan pronto como entras, sin tener que quitarte un sombrero adicional.

Visualmente, el "pasamontañas" aporta un giro de moda inmediato, especialmente con bufandas largas y gruesas que crean un efecto de capa alrededor de los hombros.

Con el pasamontañas, la bufanda deja de ser un simple escudo contra el frío y se convierte en parte integral de la silueta. Estructura la parte superior del cuerpo, enmarca el rostro y aporta un aire renovado al "viejo Hollywood", especialmente al combinarlo con gafas de sol y un abrigo a medida. Suficiente para transformar cualquier salida al frío en un momento con estilo.