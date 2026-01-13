Search here...

Esta forma de llevar una bufanda te hará olvidar todas las demás.

Consejos de Silhouette
Clelia Campardon
@ittsfarahh et @tristentbarnes/Instagram

Lejos de ser un simple accesorio práctico, la bufanda se convierte en la pieza central de un look invernal en cuanto se ata al estilo pasamontañas. Esta forma de llevarla, omnipresente en redes sociales, combina la máxima calidez con un look de alta costura.

El «pasamontañas»: el truco que lo cambia todo

La idea: transformar una bufanda clásica en un pasamontañas improvisado que cubra el cuello, la nuca y la coronilla. En lugar de superponer gorro y bufanda, un solo accesorio basta para envolver toda la parte superior del cuerpo en un capullo de punto. Esta forma de llevar la bufanda se inspira tanto en el pasamontañas, tan de moda en las últimas temporadas, como en el pañuelo atado al pelo, como el de Brigitte Bardot o Audrey Hepburn, pero en una versión más acogedora y contemporánea.

Cómo atarlo en la práctica

El truco se puede hacer en sólo unos pocos pasos:

  • Envuelva la bufanda una o dos veces alrededor de su cuello, dejando un extremo más largo que el otro.
  • Levante el panel más largo hacia la parte posterior de la cabeza, como una capucha, luego llévelo ligeramente hacia adelante para enmarcar la cara.

El resultado: la nuca, las orejas y la coronilla quedan protegidas, sin efecto "paquete" ni sombrero que aplaste el cabello. El volumen del pañuelo crea una encantadora caída alrededor del rostro, ideal sobre un abrigo estructurado.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por nina (@nina.galay)

¿Por qué resulta tan atractiva esta forma de llevar la bufanda?

Esta técnica es popular porque cumple todos los requisitos:

  • Realmente te mantiene caliente cubriendo todas las zonas sensibles al frío (orejas, garganta, nuca).
  • Es modular: puedes bajar el panel de la cabeza como un simple collar tan pronto como entras, sin tener que quitarte un sombrero adicional.
  • Visualmente, el "pasamontañas" aporta un giro de moda inmediato, especialmente con bufandas largas y gruesas que crean un efecto de capa alrededor de los hombros.

Con el pasamontañas, la bufanda deja de ser un simple escudo contra el frío y se convierte en parte integral de la silueta. Estructura la parte superior del cuerpo, enmarca el rostro y aporta un aire renovado al "viejo Hollywood", especialmente al combinarlo con gafas de sol y un abrigo a medida. Suficiente para transformar cualquier salida al frío en un momento con estilo.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Después de graduarme en Sciences Po, tengo una verdadera pasión por los temas culturales y las cuestiones sociales.
Article précédent
Según la ciencia, vestirse de este color te haría más creíble ante los ojos de los demás.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Según la ciencia, vestirse de este color te haría más creíble ante los ojos de los demás.

Elegir vestir de negro altera sutilmente la percepción que los demás tienen de ti, especialmente en el ámbito...

¿Pensabas tirar esa camiseta? Este truco improbable borra las manchas en minutos.

Una camiseta amarillenta bajo las axilas no está necesariamente arruinada. Antes de tirarla, prueba este método casero con...

El origen inesperado del pompón de tu sombrero

¿Alguna vez has admirado el pequeño pompón de tu sombrero favorito sin preguntarte por qué está ahí? Este...

Vinted: Se embolsa 600€ en un día gracias a un truco de ChatGPT que nadie conoce

Vender ropa en Vinted suele ser una batalla: fotos borrosas, descripciones insulsas, envíos caóticos. Sin embargo, Caroline (@caroline.shops)...

Esta es la razón por la que tus jeans son tu peor enemigo cuando hace frío

El invierno suele llegar antes de lo esperado, provocando que las temperaturas bajen bruscamente y que las aceras...

Este truco transforma una bufanda común en un accesorio de moda.

Transformar una simple bufanda en un accesorio elegante nunca ha sido tan fácil gracias a este truco de...

© 2025 The Body Optimist