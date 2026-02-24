Un escaparate se rompe durante un desfile de moda: el desfile londinense que incendia las redes sociales

Un accidente inesperado ocurrió durante la Semana de la Moda de Londres. Durante el desfile de Erica Myat, un escaparate se rompió frente al público, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Un final espectacular en la Semana de la Moda de Londres

Del 19 al 23 de febrero de 2026, la Semana de la Moda de Londres acogió las colecciones Otoño/Invierno 2026/2027. Uno de los momentos más destacados de esta edición fue el primer desfile en Londres de la diseñadora Erica Myat. Graduada de Central Saint Martins en 2024, la joven diseñadora presentó la colección "Antechamber".

El espectáculo concluyó con una escena impactante: una modelo vestida de blanco, encerrada en una estructura, rompió una pared de cristal con un martillo. El sonido del cristal al romperse sobresaltó al público. En cuestión de horas, las imágenes del final circulaban ampliamente en X (antes Twitter), Instagram y TikTok, catapultando el espectáculo de Erica Myat a uno de los momentos más virales de la semana.

"Antecámara", una historia de emancipación

Según información publicada sobre el desfile, "Antechamber" exploró el viaje interior de una mujer desde la represión hasta la autoaceptación. El desfile abrió con siluetas oscuras y estructuradas antes de revelar piezas más atrevidas: minivestidos de satén, blusas ligeras con ropa interior visible, creaciones adornadas con plumas y chaquetas de cuero con elaborados detalles.

El gesto final —romper el cristal— se presentó como una metáfora de la ruptura con las normas y restricciones sociales. La imagen de la modelo, primero encarcelada y luego liberada, se interpretó ampliamente como un símbolo de emancipación personal. Esta dimensión performativa contribuyó a transformar el espectáculo de Erica Myat en una auténtica experiencia narrativa, que trascendía la mera presentación de la ropa.

El legado de los espectaculares espectáculos británicos

La puesta en escena de Erica Myat forma parte de una tradición londinense donde la moda se convierte en performance. El diseñador Alexander McQueen también hizo historia con sus desfiles de moda con guiones, a menudo teatrales y de gran simbolismo. A finales de los 90 y principios de los 2000, McQueen transformó notablemente sus pasarelas en espacios inmersivos, jugando con jaulas de cristal y escenografías impactantes.

Este enfoque ha influido profundamente en varias generaciones de diseñadores británicos. Al romper un escaparate durante un desfile de moda, Erica Myat parece estar recuperando este legado donde el espectáculo y el mensaje ocupan un lugar central.

Una escena que incendió las redes sociales

La secuencia provocó inmediatamente reacciones encontradas. Algunos internautas elogiaron la audacia y el poder simbólico del final. Otros cuestionaron las medidas de seguridad y la espectacularidad de la puesta en escena. A pesar de ello, el desfile cobró considerable visibilidad. En un contexto donde la viralidad puede transformar la trayectoria de una joven diseñadora, este impactante momento podría marcar un antes y un después para Erica Myat.

Al romper un escaparate durante su primer desfile en Londres, Erica Myat creó uno de los momentos más comentados de la Semana de la Moda de 2026. Más que un simple efecto espectacular, el gesto es parte de una tradición británica donde la moda se convierte en narración y performance.