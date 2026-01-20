El fallecimiento del gran diseñador de moda italiano Valentino: ¿cuáles fueron sus piezas más icónicas?

Valentino Garavani, icono de la alta costura italiana, falleció a los 93 años el 19 de enero de 2026. Figura importante del lujo internacional, deja un inmenso legado estilístico, marcado por creaciones que se han vuelto legendarias.

El rojo Valentino, una firma instantánea

Desde la década de 1960, Valentino Garavani estableció su estilo característico a través de un color que se convertiría en inseparable de su nombre: el rojo. Este rojo vibrante, a medio camino entre el carmín y el escarlata, realza las siluetas con fuerza y elegancia. No es solo una elección estética: el "rojo Valentino" se ha convertido en toda una declaración de estilo. Este rojo ha sido lucido por actrices como Anne Hathaway, Penélope Cruz y Naomi Campbell en las alfombras rojas más prestigiosas del mundo. Encapsula por sí solo el espíritu de la casa: poderoso, refinado y atemporal.

Julia Roberts y el vestido blanco y negro en los Oscars 2001

Una de las piezas más icónicas de Valentino es, sin duda, el vestido que lució Julia Roberts en la ceremonia de los Premios Óscar de 2001, donde recibió el premio a la Mejor Actriz. Se trata de un vestido de archivo diseñado en 1992, de un negro intenso con toques de terciopelo blanco, con un estilo sobrio y estructurado. Este momento marcó un antes y un después: la actriz no solo brilló con una pieza vintage, sino que también confirmó la capacidad de Valentino para crear vestidos atemporales que trascienden décadas sin perder su brillo.

El vestido amarillo pálido de Cate Blanchett

Otro momento de gracia, otra silueta inolvidable: el vestido amarillo pálido que lució Cate Blanchett en los Oscars de 2005. Esta creación en tafetán de seda, con su caída perfecta y su fluida elegancia, demuestra el ingenio del modisto Valentino Garavani al combinar formas clásicas con audacia cromática. La prensa de moda elogió la delicadeza del corte y la capacidad de Valentino para realzar a una estrella sin ocultar jamás su personalidad. Es un vestido luminoso y sobrio que se ha convertido en un icono de la historia de los Oscars.

Vestidos de novia de la realeza y de celebridades

Valentino también ha sido la elección de muchas celebridades para el día de su boda. Entre ellas, la princesa Magdalena de Suecia en 2013, con un suntuoso vestido de encaje de seda adornado con perlas. Y también Jackie Kennedy, para su boda con Aristóteles Onassis en 1968, con un atuendo discreto pero muy sofisticado.

El estilo de los vestidos de novia de Valentino combina romanticismo y líneas limpias, siempre buscando la perfección en los detalles. Ya sea para reinas, actrices o modelos, ha transformado estos momentos personales en momentos de moda inolvidables.

Una elegancia encarnada por los grandes iconos

Desde la jet set romana de los años 60 hasta las actrices de Hollywood del siglo XXI, las musas de Valentino son numerosas. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow y Zendaya han lucido sus creaciones.

El estilo de Valentino se distingue por sus líneas limpias y sus lujosos tejidos como la gasa, el tul, el encaje y el crepé, a menudo realzados con delicados bordados. Su moda es una oda a la belleza clásica, pero nunca estática: evoluciona con el tiempo, sin abandonar jamás sus principios fundamentales, aunque algunos lamenten la falta de inclusión de la casa, una observación tristemente común en el mundo del lujo.

Un legado que trasciende la moda

Más allá de las pasarelas y las alfombras rojas, Valentino Garavani dejó huella en la cultura visual contemporánea. Su estética influyó en el cine, la fotografía e incluso la arquitectura de la moda. En 2008, se retiró oficialmente de la casa de moda que fundó, cediendo el protagonismo a nuevos diseñadores, preservando al mismo tiempo su legado.

Hasta sus últimos años, Valentino Garavani siguió siendo una figura respetada y admirada, tanto por su visión artística como por su elegancia personal. Su fallecimiento marca el fin de una era, pero su influencia perdura a través de los archivos, las exposiciones y los innumerables vestidos de la marca que siguen inspirando sueños.