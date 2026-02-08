Atrévete a llevar el look traje de baño en invierno: una idea de moda que funciona

En invierno, las temperaturas no son propicias para usar trajes de baño. A menos que vivas en Tahití y seas inmune al frío, estas prendas que acompañan nuestros chapuzones en el mar no ven la luz del día durante los meses más fríos. Sin embargo, los trajes de baño también se pueden combinar con conjuntos de forro polar y son ideales a pesar de las bajas temperaturas. Una forma elegante de aprovecharlos al máximo durante todo el año.

¿Usar traje de baño en invierno? No, no es una locura.

Pasear en traje de baño en pleno invierno sin resfriarse parece ser el privilegio de los isleños y de quienes viven en el hemisferio sur. Es un lujo que solo se concede a quienes solo llevan camisetas y tops de tirantes y se les pone la piel de gallina a 25 °C. De lo contrario, se necesita una piel increíblemente fuerte o sangre vikinga para usar un traje de baño fuera de su estación preferida. Usar un traje de baño en invierno, cuando la temperatura está bajo cero y la escarcha cubre el suelo, es prácticamente irresponsable. Es la mejor manera de resfriarse, a menos que seas escandinavo y te hayas pasado toda la infancia durmiendo la siesta en la nieve.

Sin embargo, este traje de baño, más adecuado para el calor sofocante que para el frío gélido, es una prenda versátil, y la creadora de contenido @arlindaxnyward lo demuestra con un estilo excepcional. Saca este básico de playa de su zona de confort y lo combina con prendas de lana, acolchadas y acogedoras. Mientras que en pleno verano, el traje de baño suele combinarse con pareos estampados, pantalones de lino y vestidos cruzados que son fáciles de dejar en la arena, en invierno, exige más cobertura.

La fashionista, que se atreve con lo impensable, cambia las sandalias por botas de inspiración rockera y las toallas de playa por chaquetas forradas de cuero o acolchadas para lograr un look que es mitad sol, mitad nube. Una mezcla de estilos y materiales que, sorprendentemente, no desentona. Gracias a la técnica de superposición , traspasa los límites del traje de baño, una prenda que antes se creía reservada para los días calurosos y las tumbonas.

Inspiración de moda para personalizarla en cada temporada.

El traje de baño, naturalmente abierto para revelar la piel y cosido para dejar pasar el sol, no es solo para piscinas con cloro o playas abarrotadas. Aunque no parezca obvio, también se puede usar en el pavimento nevado y en ventiscas heladas. Y no hace falta ser Kendall Jenner o Hailey Bieber para disfrutar de este "trato especial". La idea no es salir con un diminuto top triangular. No estamos aquí para competir con la escandalosa Britney Spears.

La inteligencia y la lógica son clave. Como aconseja la fashionista con un estilo poco convencional, lo mejor es elegir un estilo versátil que dé la impresión de un body. Por ejemplo, un bañador dorado de una pieza con delicados fruncidos se convierte en una prenda interior increíblemente elegante para el día a día. Otra regla de oro para evitar parecer que perdiste el vuelo a Punta Cana: las capas. Mientras que en verano el bañador domina la silueta, en invierno pasa a un segundo plano, como un telón de fondo. ¿El truco? Deja que se vea sutilmente, bajo un blazer o detrás de un pañuelo .

En su video de demostración, la creadora de contenido combina el traje de baño con faldas de lana, chaquetas bomber extragrandes que parecen casi pesadas, blazers impecables y pasamontañas de crochet . Y para protegerse del frío, pero no de los halagos, combina ingeniosamente su ropa en capas. En cada conjunto, siempre se asegura de seguir sutilmente las reglas de la teoría del color.

Estos estilos de trajes de baño son compatibles con los looks invernales.

Durante la temporada de copas al aire libre, fogatas interminables y tardes junto al mar, un traje de baño es prácticamente un conjunto en sí mismo. Es un conjunto completo. Sin embargo, durante la temporada de raclette y siestas junto al fuego, un traje de baño se combina mejor con algo más. De hecho, en su video de ejemplo, la entusiasta de la moda prefiere estilos con cortes extravagantes pero prácticos para el clima gris. Un traje de baño de una pieza con espalda descubierta, un diseño asimétrico de cintura alta y un sencillo top bandeau. Estas son las prendas esenciales para un toque de glamour.

Para tus salidas diarias, elige un bañador entero vibrante y ligeramente sofisticado. Y para las noches glamurosas, saca el bañador que sueles reservar para calas recónditas o piscinas privadas. Un corte alto en los puntos justos, combinado con un pantalón de punto ligero o de sastre.

Usar traje de baño en invierno puede parecer incongruente en teoría, pero en la práctica es genial. Esta prenda, que usamos todo el verano, también tiene potencial para looks invernales acogedores. Una forma de mantener un toque de sol en la piel.