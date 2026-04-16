Creó un bolso que se abrocha como un sujetador, y a los usuarios de internet les encanta.

La creadora de contenido Marie Gaguech (@mariegaguech) ha llamado la atención con un video que muestra un accesorio único. En su publicación "¿Qué hay en mi bolso @_sarah_levy?", presenta un diseño de Sarah Levy, pensado para llevarse directamente en el pecho y concebido como una pieza que se sitúa a medio camino entre un objeto práctico y una declaración de estilo.

Un bolso como ningún otro

En su vídeo, Marie Gaguech (@mariegaguech) presenta el bolso Sarah Levy, destacando su tamaño compacto y demostrando su capacidad para guardar lo esencial. Lo que llama la atención de inmediato es su diseño. A diferencia de un bolso clásico, no se apoya en el hombro ni se cruza sobre el pecho. En cambio, se abrocha directamente en la parte delantera del cuerpo, con una estructura que recuerda claramente a un sujetador. Este enfoque tan particular es suficiente para convertir el accesorio en un auténtico tema de conversación.

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Una creación en la encrucijada de la ropa y los accesorios.

En su página web, la diseñadora belga Sarah Levy presenta este modelo como el "Bolso de pecho Habit 01 negro". La descripción del producto lo describe como una pieza de piel flexible con un bolsillo integrado, correa de hombro ajustable y banda de pecho ajustable. En otras palabras, no se trata solo de una novedad visual. La diseñadora ha creado una pieza verdaderamente híbrida, a medio camino entre la ropa, los artículos de cuero y un objeto escultórico. Este enfoque coincide con la forma en que varios artículos presentan su trabajo: un mundo donde los accesorios se llevan casi como una extensión del cuerpo.

Este bolso está causando sensación porque juega con varios a la vez. En primer lugar, su forma sorprende, subvirtiendo un básico muy familiar del armario. También atrae a los usuarios por su funcionalidad, ya que el vídeo de Marie Gaguech (@mariegaguech) se basa precisamente en la idea de mostrar lo que se puede guardar dentro.

Sarah Levy, una diseñadora que ya se está haciendo un nombre.

El interés que suscita esta creación también se explica por la trayectoria profesional de Sarah Levy. La diseñadora belga ganó el premio ANDAM Accessories en 2025, un galardón que contribuyó a aumentar su visibilidad en el mundo de la moda.

Su trabajo suele describirse como "una forma de reinventar los gestos cotidianos mediante accesorios híbridos, expresivos y funcionales". Este bolso cruzado sobre el pecho encarna a la perfección esta filosofía: no se limita a complementar un atuendo, sino que propone una nueva manera de concebir dónde y cómo llevar un bolso.

En este vídeo, la creadora de contenido Marie Gaguech (@mariegaguech), que presenta el bolso de Sarah Levy, destaca una pieza que desafía las normas convencionales de los accesorios. Más que un simple objeto inusual, esta creación demuestra cómo los accesorios más comentados suelen ser aquellos que rompen con las expectativas lo suficiente como para sorprender sin sacrificar la funcionalidad.