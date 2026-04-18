Considerado "atrevido", este singular vestido intriga a los usuarios de internet.

Moda femenina
Fabienne Ba.
@leawaldberg / Instagram

Un vestido corto diseñado por Lea Waldberg está causando sensación en internet gracias a su corte único. La prenda, con una abertura circular en la cintura, muestra una propuesta creativa que ha captado la atención de los internautas.

Un vestido con un diseño distintivo

En un video compartido en redes sociales, Lea Waldberg luce un vestido corto en un tono rosa/morado deslavado, una tonalidad suave que contrasta con el singular corte de la prenda. El vestido se distingue por una abertura circular en la parte delantera, creando un efecto visual inconfundible. Este tipo de diseño forma parte de una tendencia que explora las siluetas jugando con la estructura de la prenda. El corte corto realza el equilibrio visual al destacar la geometría del diseño.

Una creación que está generando reacciones en línea.

La publicación de Lea Waldberg, con el título «¡Miren qué guapa está!», generó numerosos comentarios, lo que demuestra el interés del público por los diseños con elementos inesperados. Las redes sociales permiten a los diseñadores compartir rápidamente sus propuestas estilísticas y obtener comentarios en tiempo real. Esta visibilidad contribuye a fomentar la inspiración en el mundo de la moda independiente.

Con este vestido que presenta un corte circular en la cintura, Lea Waldberg ofrece una interpretación audaz de las siluetas contemporáneas. La repercusión que tuvo en las redes sociales demuestra el interés por los diseños que exploran nuevas formas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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