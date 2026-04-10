Como influencer de tallas grandes, está reviviendo la tendencia de las prendas bicolor de talle alto.

tendencias de moda
Fabienne Ba.
@thesheflo / Instagram

El bikini de talle alto está volviendo a las playas y a las redes sociales. La influencer de tallas grandes Sheila (@thesheflo) está causando sensación con un diseño bicolor en blanco y negro que encaja a la perfección con la actual tendencia retro de trajes de baño.

Un diseño retro reinterpretado en una versión contemporánea.

En sus redes sociales, Sheila (@thesheflo) compartió varias fotos luciendo un bikini de talle alto en blanco y negro, una silueta inspirada en los códigos de los años 50 y 60. Este corte, caracterizado por una parte inferior que cubre el cuerpo combinada con una parte superior estructurada, se asocia frecuentemente con la estética pin-up y los iconos vintage.

El contraste entre blanco y negro realza el aspecto gráfico de la pieza, a la vez que resalta sus líneas elegantes y atemporales. Este tipo de diseño se presenta a menudo como una alternativa a los estilos minimalistas y de cortes profundos que han dominado las tendencias en los últimos años.

El regreso de los estilos de cintura alta en las tendencias de verano

Desde hace varias temporadas, el bikini de talle alto ha experimentado un resurgimiento en popularidad en las colecciones de numerosas marcas. Este estilo se aprecia tanto por su inspiración retro como por su capacidad para favorecer diferentes tipos de cuerpo.

Según varias publicaciones de moda, el regreso de las siluetas de inspiración vintage forma parte de una tendencia más amplia que favorece los cortes estructurados y atemporales. El blanco y el negro, a menudo considerados un dúo clásico, figuran con frecuencia entre las combinaciones de colores más populares en trajes de baño. El éxito de este tipo de prenda también se explica por su posicionamiento en la intersección entre moda y comodidad, un criterio cada vez más valorado por los consumidores.

Una influencer comprometida con una representación más inclusiva.

Sheila (@thesheflo) es una de las creadoras de contenido que contribuyen a visibilizar la diversidad corporal en el mundo de la moda. La presencia de perfiles variados en campañas y redes sociales ayuda a ampliar los cánones de belleza tradicionales.

Varios observadores del sector señalan que "esta tendencia viene acompañada de una creciente demanda de ropa adaptada a diferentes tipos de cuerpo". En este contexto, la popularidad de un bikini de dos piezas de talle alto y dos tonos, lucido por una influencer famosa, ilustra el interés por prendas que sean a la vez elegantes y accesibles para un público diverso.

Blanco y negro, un clásico imperecedero

Elegir un bikini de talle alto en blanco y negro es una opción con mucha tradición estilística. Esta combinación suele asociarse con una estética elegante y minimalista, ya que el contraste bicolor estructura visualmente la silueta, lo que explica su presencia recurrente en las colecciones de verano. Varias marcas ofrecen ahora variaciones de este estilo, lo que confirma el atractivo perdurable de las prendas inspiradas en la moda retro.

En definitiva, el éxito del bikini de talle alto ilustra una tendencia más amplia: la reinterpretación de prendas icónicas desde una perspectiva contemporánea. Al combinar la influencia digital con referencias retro, creadoras de contenido como Sheila (@thesheflo) están ayudando a que siluetas históricas vuelvan a estar de moda, adaptándolas a las expectativas actuales. Esta dinámica demuestra que la moda playera sigue evolucionando al incorporar diversas influencias, fusionando la herencia estilística con la innovación.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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