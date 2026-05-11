Trajes de baño: Este estampado retro podría convertirse en el gran favorito del verano de 2026.

Cada verano trae consigo nuevas tendencias en trajes de baño, pero algunas logran perdurar más de lo esperado. Para el verano de 2026, un estampado retro ya se perfila como protagonista: el estampado de lunares . Presente en bikinis, bañadores de una pieza y ropa de playa, está regresando con fuerza y podría convertirse en la prenda imprescindible de la temporada.

Los guisantes están brotando por todas partes en las playas.

Basta con echar un vistazo a las nuevas colecciones de verano para comprobarlo: los lunares están por todas partes. Pequeños, extragrandes, monocromáticos o de colores vibrantes, adornan desde bikinis triangulares de estilo retro hasta bañadores de una pieza más sofisticados.

Este estampado también aparece en vestidos ligeros de playa, faldas a juego y conjuntos para la piscina. El resultado: es imposible no fijarse en este estampado con su encanto vintage, que aporta al instante un toque veraniego y elegante a cualquier look. Considerados durante mucho tiempo un detalle retro propio del estilo pin-up, los lunares están demostrando ahora su estatus de básico atemporal de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Casa 🐢 (@valecamporesee)

Los peinados retro siguen estando de moda.

La popularidad de los lunares viene acompañada de un auténtico resurgimiento de los estilos de inspiración vintage. Entre los modelos que se prevé que triunfen en el verano de 2026 se encuentran el bikini triangular retro, el bañador de una pieza ultrachic, el clásico bandeau y el bikini balconette inspirado en las glamurosas siluetas de décadas pasadas.

Las braguitas de talle alto y los cortes inspirados en los años 80 también están de vuelta. Estos estilos priorizan la comodidad y el estilo, favoreciendo a todo tipo de cuerpo sin intentar uniformarlos. La idea ya no es ocultar el cuerpo ni ajustarse a una sola estética, sino encontrar prendas con las que te sientas bien, con libertad de movimiento y completamente tú misma.

¿Por qué es tan popular este estampado?

Los lunares tienen una gran ventaja en la moda: cambian de estilo fácilmente según cómo se combinen. En lunares pequeños blancos y negros, evocan de inmediato un estilo chic y retro. En colores vivos o de gran tamaño, se vuelven más divertidos, relajados y con un toque casi gráfico.

Además, es un estampado fácil de combinar con básicos de verano. Un vestido corto de lunares crea una silueta elegante en segundos, mientras que unos shorts bermudas estampados combinados con una sencilla camiseta blanca de tirantes ofrecen un look más casual y desenfadado. Esta versatilidad explica sin duda por qué trasciende las temporadas sin desaparecer nunca del todo.

Una tendencia diseñada para todo tipo de cuerpos.

Lo que también resulta atractivo de esta tendencia retro es su enfoque inclusivo y de aceptación del cuerpo. Las colecciones ahora se centran en una variedad de formas, tallas más diversas y diseños creados para favorecer a todo tipo de figura. Trajes de baño de una pieza, bikinis de talle alto, tops bandeau minimalistas o bikinis triangulares: ya no existe una única forma de llevar un traje de baño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiabi (@kiabi.france)

Y, por último, esta podría ser la verdadera tendencia del verano de 2026: elegir prendas que realmente te gusten, con las que te sientas cómoda, elegante y perfectamente a gusto bajo el sol.