Estos colores de trajes de baño podrían verse por todas partes este verano de 2026.

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Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Buenas noticias: el verano de 2026 promete ser todo menos aburrido en lo que a trajes de baño se refiere. Tras varias temporadas minimalistas, el color regresa con fuerza, desde tonos vibrantes hasta colores naturales. Todo lo necesario para realzar tu figura y celebrar tu cuerpo tal como es, sin concesiones.

Rojo intenso, siempre en lo más alto

Es imposible ignorarlo: el rojo vuelve a ser un acierto seguro. Desde el rojo cereza hasta un tono ligeramente anaranjado, este color ilumina al instante cualquier conjunto. Combina especialmente bien con cortes sencillos, donde se convierte en el protagonista del look. Es un tono que no intenta ocultar, sino revelar. Y esa es la esencia misma del verano.

Tonos chocolate y caramelo, elegancia natural.

En una línea más sutil, pero igualmente elegante, los tonos marrones están ganando popularidad. Inspirados en una estética minimalista y sofisticada, ofrecen una alternativa al clásico negro. Chocolate, moca, caramelo… estos tonos cálidos envuelven el cuerpo con delicadeza. Crean un efecto natural y refinado, perfecto para quienes buscan looks discretos pero sofisticados. Estos colores favorecen todos los tonos de piel y brindan una sensación visualmente suave, como una segunda piel.

Azul laguna, espíritu vacacional garantizado

Es difícil encontrar algo más veraniego que el azul. Este verano de 2026, los tonos laguna y turquesa dominan las colecciones. Frescos y luminosos, evocan al instante el mar, el sol y la sensación de evasión. Estos tonos realzan tu figura sin sacrificar la comodidad. Combinados con líneas depuradas, crean un look moderno y atemporal. La combinación perfecta para sentirte bien contigo misma y con tu propio estilo.

Tonos pastel luminosos, una suavidad definida.

Los colores pastel siguen siendo populares y también llegarán a las playas este verano de 2026. Entre los tonos clave:

  • rosa empolvado
  • el verde mar
  • lila
  • amarillo pálido

Estos delicados tonos ofrecen una alternativa más suave a los colores brillantes. Aportan un toque de ligereza y frescura, ideal para un look sutil pero a la moda.

Acabados metalizados para un toque de brillo

¿Quieres brillar con luz propia? Los bañadores con efectos metalizados o satinados son perfectos para ello. Oro, plata, reflejos iridiscentes… estas texturas añaden un toque de moda y un aire de joya a tu look playero. A menudo combinados con cortes sencillos, bastan por sí solos para crear un efecto visual impactante. El resultado: brillarás, literal y figuradamente.

Sin reglas, solo tu estilo.

Más allá de las tendencias, un punto es fundamental: no tienes ninguna obligación de seguir estos colores al pie de la letra. Y, sobre todo, no hay reglas que dicten lo que debes usar según tu figura. Todos los cuerpos tienen derecho a ser vistos, celebrados y vestidos como deseen. Ya sea que te gusten los colores vibrantes, los tonos neutros, los cortes amplios o minimalistas, todo es válido. La ropa de baño no tiene por qué ser una herramienta para esconderse o conformarse. Puede convertirse simplemente en un medio de expresión, una elección que te haga sentir bien, segura y en paz contigo misma.

Este verano de 2026, las tendencias ofrecen un abanico de posibilidades inspiradoras. Tú decides: elige, combina, experimenta… o no. Porque, al fin y al cabo, el mejor look siempre será aquel con el que te sientas libre.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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