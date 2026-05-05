"Italian tuck": este gesto de moda que transforma por completo un atuendo.

A veces, son los detalles más sencillos los que marcan la diferencia. El truco del "italiano metido por dentro" es prueba de ello: un pequeño detalle estilístico, visto en las pasarelas, que transforma un conjunto al instante. Tras su aparente sencillez se esconde un auténtico sentido del estilo.

Un gesto sencillo, pero no por ello insignificante.

El truco del "italiano" consiste en meter ligeramente la parte inferior del pantalón... dentro del calcetín. Sí, dicho así, puede sonar improvisado, incluso accidental. Y ese es precisamente el objetivo. A diferencia del "francés", que juega con la parte superior de la silueta metiendo la camisa dentro del pantalón, el italiano se centra en la parte inferior. La idea es crear un efecto sutil, como si el conjunto se hubiera formado mágicamente solo, sin ningún esfuerzo. Este efecto de "pillado en el acto" es, en realidad, muy deliberado.

El arte de la indiferencia controlada

El encanto del pantalón metido al estilo italiano reside en su imperfección. La simetría no es el objetivo; todo lo contrario. A menudo, meter solo una pernera del pantalón dentro del calcetín funciona mejor que meter ambas. La idea es crear un ligero desequilibrio, un look espontáneo que le da personalidad al conjunto. Es esta estética "casi despreocupada" la que llama la atención. Este gesto encarna una visión del estilo donde todo parece natural, fluido y sin restricciones. Es una forma de decir que tu cuerpo y tu ropa conviven en perfecta armonía, sin rigidez.

Una tendencia que se originó en las pasarelas

El dobladillo italiano está causando furor, en parte porque se ha visto en pasarelas influyentes, especialmente en Bottega Veneta, Prada, Jil Sander y Celine. Estas colecciones comparten un tema común: aceptar cierto grado de imperfección en la ropa. Un cuello ligeramente torcido, un corte deliberadamente irregular… y ahora, un dobladillo metido dentro de un calcetín. Este enfoque celebra una moda más libre, donde la elegancia ya no se define por la perfección estricta, sino por una forma de autenticidad.

Cómo adoptar el estilo italiano

Para lograr este movimiento sin que parezca forzado, algunos consejos pueden marcar la diferencia.

Opta por pantalones de pierna recta o ligeramente holgados. Un estilo demasiado ajustado creará una apariencia rígida, mientras que el estilo italiano se basa precisamente en la fluidez.

En cuanto a los calcetines, opta por modelos visibles pero discretos: un tejido fino y un color neutro que combine con tu atuendo sin recargarlo. La idea no es centrar toda la atención en tus tobillos, sino añadir un toque sutil.

Por último, no busques la perfección. Si sientes que has pensado demasiado en el movimiento, probablemente te estés alejando del efecto deseado.

Ajuste italiano vs ajuste francés

Aunque comparten una filosofía común, estos dos estilos no cuentan exactamente la misma historia. El "French tuck", popularizado por Tan France, estructura la silueta a la altura de la cintura. Acentúa las proporciones de la parte superior del cuerpo manteniendo una sensación relajada. El "Italian tuck", por otro lado, juega con el largo del pantalón y dirige sutilmente la mirada hacia abajo. Remodela la silueta de manera diferente, añadiendo un toque de originalidad donde menos se espera.

@sophiemoulds Probando el dobladillo italiano de manga, pero a mi manera, ya que esta camisa no necesita el doblez extra ni abotonarse; un estilo más relajado 💙 Enlaces del atuendo en mi biografía x ♬ Una cosa - Lola Young

En definitiva, el truco de meter la camisa por dentro al estilo italiano nos recuerda algo esencial: el estilo no depende de un cuerpo perfecto ni de reglas rígidas. Se construye en los detalles, en los gestos y en la forma en que eliges lucir tu ropa.