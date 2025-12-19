Search here...

Vestirse como un bailarín de R&B de los 2000: la inesperada tendencia de moda

tendencias de moda
Tatiana Richard
@bellahadid _ Instagram

Tras los estilos de tiro bajo y estilo bailarina, la moda se inspira en la energía de las coreografías R&B de los 2000 para inspirar un estilo urbano y un vestuario sensual. Los joggers ajustados y los abdomen al descubierto celebran la libertad de movimiento de bailarinas como Aaliyah y Destiny's Child.

Pantalones de jogging de tiro bajo, abdomen al descubierto

Los pantalones deportivos de caderas bajitas, que dejan al descubierto el abdomen, dominan las calles y las publicaciones de TikTok. Popularizados por Bella Hadid y Emily Ratajkowski, estos pantalones deportivos evocan las siluetas de grupos femeninos en plena actuación, combinando comodidad y sensualidad sin complejos.

Crop tops y capas de bailarinas

Camisetas cortas atadas o en capas semidesabotonadas, calentadores hasta las rodillas: estos detalles capturan la estética de los ensayos en el estudio. Marcas como Iet Franz ven sus diseños viralizarse, usados tanto para bailar como para vestirse elegantemente en la ciudad.

R&B 2000s, de la pista a los podios

Aaliyah, Beyoncé y Britney Spears ya popularizaban este estilo coreográfico: pantalones anchos, bralettes y una actitud segura. Hoy, #choreo está en auge con 300.000 usos en TikTok, transformando el legado del R&B en una obsesión de moda para la Generación Y2K.

Libertad de movimiento y positividad corporal

Este resurgimiento celebra los cuerpos en movimiento, lejos de los estándares rígidos. El estilo pilates y coreográfico libera la silueta, invitando a una combinación de comodidad atlética y feminidad audaz, evocando a los íconos que bailaron sin concesiones.

Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
