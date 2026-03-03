Ante las críticas por su apariencia, esta actriz de "Bridgerton" responde con seguridad

Léa Michel
Nicola Coughlan, protagonista de "Bridgerton", rechaza las etiquetas reductivas sobre su cuerpo y proclama su radiante confianza en sí misma. La actriz irlandesa deconstruye los estándares tóxicos, explicando que centrarse en su apariencia es "reductivo y aburrido", y prefiere celebrar su trabajo y su cuerpo tal como es.

«Heroína de talla grande»: ¿una etiqueta?

En una entrevista con TIME , una importante revista estadounidense de noticias, Nicola Coughlan expresó su dolor por el término "heroína de talla grande" utilizado tras su papel en la tercera temporada de "Bridgerton". "Soy unas tallas más pequeña que la mujer promedio en el Reino Unido, y me ven como una heroína de talla grande. Centrar la atención en mi físico es reductivo y molesto", lamentó.

Un poderoso mensaje de positividad corporal

La actriz, que trabajó arduamente en la serie, no soporta los comentarios sobre su cuerpo: "Apenas veía a mi familia y amigos, y solo hablaban de mi apariencia... No lo tomo como un cumplido". Los desafió: "¿Y si bajara mucho de peso para un papel, ya no les gustaría? Eso es una locura y un insulto". Esta contundente respuesta ilustra su inquebrantable confianza ante la crítica corporal.

La actriz irlandesa Nicola Coughlan nos recuerda que la belleza de una actriz no se mide por las tallas, sino por el talento, el carisma y la autenticidad. Su mensaje anima a todas las mujeres a rechazar los juicios precipitados y a amarse tal como son, sin excusas ni justificaciones.

Una actriz que inspira con su confianza.

Su franqueza resuena: al afirmar que su cuerpo no es un tema de debate público, abre un espacio para hablar de su arte. Nicola Coughlan demuestra que la verdadera fuerza reside en la autoaceptación y el rechazo a las normas intolerantes, inspirando a miles de fans a aceptar su singularidad sin preocuparse por la opinión de los demás.

Con esta declaración de positividad corporal, Nicola Coughlan transforma la crítica en un manifiesto de empoderamiento. Orgullosa de su cuerpo y su trayectoria, demuestra que a sus 37 años, la confianza en sí misma es la mejor respuesta a la humillación corporal. Un mensaje contundente: juzgar a una mujer por su apariencia significa perder su verdadera luz.

