"Una reina": Jennifer López causa sensación con un vestido "extravagante"

Jennifer Lopez ha vuelto a incendiar las redes sociales con una publicación que hace referencia a la serie "Bridgerton". En Instagram, la artista estadounidense aparece acurrucada en un sillón, rodeada de un vestido de tul lavanda, en un ambiente acogedor junto a una chimenea. El texto dice: "Queridos JLovers... ¿Quién más está emocionado por ver Bridgerton esta noche? Yo también 🤍💜".

Un vestido de ópera

El vestido, con sus dramáticas proporciones, parece hecho de miles de pétalos de tela etérea. El impresionante volumen de tul cae en cascada sobre el suelo como un océano floral en tonos pastel. El lila, de medidas austeras, evoca los tonos de la Regencia, tan apreciados en la serie "Bridgerton", realzados por el entorno: una chimenea, libros antiguos, velas y románticos ramos.

Referencias a la puesta en escena y a la cultura pop

Fotografiada por el fotógrafo de moda John Russo, la cantante y actriz luce un look impecable: un moño alto y ligeramente despeinado, pendientes brillantes que dejan ver y un maquillaje suave en tonos rosados. El resultado general se inspira en los códigos del retrato real, manteniendo el estilo característico de J.Lo. En los comentarios, una lluvia de elogios: "¡Una reina!" , exclamaron muchos internautas, haciéndose eco del papel de la reina Carlota en la serie.

Jennifer Lopez encarna a una reina del pop moderno, a caballo entre los bailes de la alta sociedad londinense y los sueños hollywoodenses. Esta aparición sirve como recordatorio de que, para ella, el estilo siempre es un espectáculo en sí mismo. Y que incluso en una producción inspirada, Jennifer Lopez sigue siendo, sin lugar a dudas, la reina de su propia narrativa.