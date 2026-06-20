A sus 32 años, Ariana Grande ilumina el escenario con un look "felino".

Ariana Grande regresó a los escenarios con su gira "Eternal Sunshine Tour", la primera en casi ocho años. Para la ocasión, la cantante estadounidense lució un atuendo inspirado en los felinos: encaje negro y una máscara de gato, para una entrada verdaderamente teatral.

La mirada "felina" que cautivó la atención de todos

Para este momento tan esperado, Ariana Grande lució un minivestido negro de encaje estilo corsé hecho a medida. Con escote halter, gargantilla de encaje a juego y paneles calados, el vestido irradiaba una sofisticación oscura. Completó el look con botas altas hasta el muslo con cordones de Christian Louboutin y, sobre todo, una máscara negra estilo "Catwoman", la verdadera pieza central de este look felino. El conjunto, diseñado por Law Roach, se remató con su característica coleta alta y un delineado de ojos gráfico.

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Un guiño a su mundo

Este motivo felino no es para nada insignificante. Hace eco directamente del videoclip de su canción "the boy is mine", en el que Ariana Grande luce una estética inspirada en los gatos. Sus fans de siempre también reconocerán una referencia a sus famosas orejas de gato, que prácticamente nunca se quitó entre 2014 y 2016. Con el paso de los años, este motivo se ha convertido en un sello distintivo de su estilo visual.

Un regreso muy esperado

Más allá del estilo, esta aparición marca un punto de inflexión. La gira "Eternal Sunshine Tour", que comenzó el 6 de junio en Oakland, California, acompaña el lanzamiento de su álbum homónimo, previsto para 2024. Esta es su primera vez en un escenario desde 2019, tras varios años dedicados al cine, destacando su aclamado papel de Glinda en "Wicked". Como era de esperar, sus fans, que la habían esperado durante mucho tiempo, le brindaron una bienvenida triunfal a esta artista que regresa a sus orígenes.

Entre encaje negro, una máscara de gato y un guiño a su pasado, Ariana Grande regresa a los escenarios con una actuación muy esperada y perfectamente ejecutada. Fiel a su talento para la interpretación y su atención al detalle, la cantante demuestra que no ha perdido ni un ápice de su encanto. Una cosa es segura: este look felino seguirá siendo uno de los momentos más destacados de esta esperadísima gira.