Criticada por su peso, esta actriz habla abiertamente sobre la "vergüenza corporal" que ha sufrido.

La reconocida actriz india Madhuri Dixit, una figura clave de Bollywood, habló abiertamente en una entrevista con News18 sobre las críticas que ha sufrido por su físico, especialmente al inicio de su carrera. Su testimonio pone de manifiesto la constante presión que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, incluso dentro de la industria cinematográfica.

Considerada "demasiado delgada" al principio.

Cuando Madhuri Dixit comenzó su carrera en la década de 1980, pronto se enfrentó a comentarios sobre su apariencia. En aquel entonces, la consideraban "demasiado delgada". "Pensaban que estaba demasiado flaca. Decían: 'Denle algo de comer'", recuerda. Según Madhuri Dixit, la condición de figura pública, lamentablemente, inevitablemente expone a uno a este tipo de comentarios: "La gente juzga con mucha rapidez".

Un juicio constante, en ambas direcciones.

Para la actriz, la trampa reside en que ninguna opción parece eximir a las mujeres. «Te juzgan si subes de peso, te juzgan si lo bajas», resume. Madhuri Dixit señala un problema particularmente extendido en su país, donde los comentarios sobre la imagen corporal se hacen sin rodeos desde el primer momento de un encuentro. Esta franqueza brutal, subraya, «deja poco espacio para la amabilidad».

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Las redes sociales, un factor agravante

Madhuri Dixit cree, sin embargo, que, en cierto modo, su época la protegió. En sus inicios, la ausencia de redes sociales y de la cultura del acoso cibernético hizo que estos juicios pasaran más desapercibidos. «Las críticas ya existían, pero no las oíamos porque no había redes sociales», explica. Hoy, lamenta, «el anonimato permite que cualquiera diga lo que quiera, amplificando el alcance de estos ataques».

El amor propio como respuesta

Ante esta presión, la actriz propone una solución sencilla: la autoestima. Según ella, es mejor centrarse en lo que a uno le gusta y en sus pasiones, en lugar de en la opinión de los demás. «La clave es quererse a uno mismo», afirma. Es un consejo que ella misma sigue, manteniéndose concentrada en su trabajo y relativizando los comentarios malintencionados.

Una carrera que siempre está en la cima

Este testimonio llega en un momento en que Madhuri Dixit recibe elogios por su última película, una comedia estrenada en una plataforma de streaming, cuyo humor se combina con una crítica a los prejuicios que sufren las mujeres. Un papel que conecta con sus propias experiencias y confirma la longevidad de una carrera que comenzó hace más de cuarenta años.

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Al compartir su experiencia, Madhuri Dixit nos recuerda que la presión social sobre el propio cuerpo afecta a todas las mujeres, independientemente de su estatus o fama. Su mensaje, sin embargo, es decididamente positivo: negarse a ser definidas por la mirada ajena y hacer del amor propio un verdadero escudo. Un mensaje poderoso que resuena mucho más allá de los límites del cine indio.