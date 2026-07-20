A sus 61 años, la modelo Paulina Porizkova comparte un vistazo de su boda.

Léa Michel
@paulinaporizkov / Instagram

La modelo y actriz checo-sueca-estadounidense Paulina Porizkova compartió un vistazo de su boda con el guionista de comedia Jeff Greenstein, celebrada a orillas de un lago en Italia. Entre el entorno idílico y su vestido inspirado en el agua, Paulina Porizkova ofreció a sus seguidores un momento elegante y emotivo.

Un vestido plisado inspirado en el agua.

Para este día tan especial, Paulina Porizkova eligió un vestido a la altura de la ocasión. El diseño completamente plisado se inspiró en el agua, evocando el entorno lacustre de la ceremonia. Una creación de fluidez y movimiento, cuyos pliegues recuerdan las ondulaciones del agua. Una elección poética y refinada, en perfecta armonía con el entorno natural de esta boda italiana.

Un entorno idílico en Italia

La pareja intercambió votos en un entorno verdaderamente idílico. La boda tuvo lugar a orillas de un lago en Italia, un escenario romántico y tranquilo, perfecto para celebrar el amor. Entre el paisaje espectacular y el ambiente relajado, este lugar ofreció el entorno ideal para este evento íntimo. Esta elección refleja el deseo de la pareja de vivir este momento en un entorno a la vez bello y revitalizante.

Un nuevo capítulo a los 61 años.

Detrás de esta boda se esconde una hermosa historia. Paulina Porizkova y Jeff Greenstein se conocieron a principios de 2023. Este matrimonio marca un nuevo capítulo en la vida de Paulina Porizkova. Conocida por su trayectoria profesional, pero también por su franqueza sobre el envejecimiento y la autoaceptación, encarna una idea de plenitud a cualquier edad. Al compartir este momento, demuestra, una vez más, que nunca es tarde para experimentar una nueva felicidad.

Con su vestido inspirado en el agua, el entorno idílico y su conmovedora historia de amor, Paulina Porizkova demuestra que la felicidad se puede encontrar a cualquier edad. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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