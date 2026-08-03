Tras recibir críticas por su aspecto, esta modelo habla abiertamente sobre su cuerpo después del parto.

Diez meses después del nacimiento de su cuarto hijo, la modelo e influencer sudafricana-alemana Nara Smith reflexionó sobre un giro inesperado de los acontecimientos. En octubre de 2025, publicó una foto suya poco después de dar a luz. La reacción fue inmediata y generalizada: algunos la vieron como un ideal inalcanzable, que probablemente alimentaría las comparaciones entre las nuevas madres.

Lo que la foto no mostraba

Invitada al podcast Call her Daddy el 29 de julio de 2026, Nara Smith ofreció una perspectiva diferente sobre la fotografía. Relató haber llorado esa misma mañana, no poder usar ninguno de sus pantalones habituales y tener un peso superior al de referencia. Si bien la foto la muestra ajustándose a los cánones de belleza dominantes (figura delgada, maquillaje, vestimenta elegante e informal), y por lo tanto no refleja la diversidad de los cuerpos posparto, según ella, esta fotografía no reflejaba completamente su experiencia en ese momento.

Un detalle que cambia el rumbo de la controversia: la fotografía no reflejaba su estado real, sino un momento congelado, que luego se interpretó como una actuación, con el riesgo de alimentar expectativas muy alejadas de la experiencia de muchas madres jóvenes.

Una publicación concebida como un enlace, no como una demostración.

La modelo e influencer Nara Smith explica que su intención era hablar con las madres que ya no se reconocían a sí mismas después del parto. En la publicación que compartió en aquel entonces, describió "un cuerpo que se transforma y se estira", y dijo que "durante mucho tiempo intentó recuperar su aspecto anterior al embarazo antes de renunciar a ese objetivo". Ahora afirma estar orgullosa de lo que su cuerpo ha logrado.

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Un llamado a detener las comparaciones

Este es el punto central de su argumento. Nara Smith señala que la recuperación posparto varía considerablemente de una persona a otra: algunas mujeres recuperan su figura, otras no; algunas desarrollan estrías, otras no. Aboga por que las mujeres se apoyen mutuamente durante este periodo, independientemente de su situación, y enfatiza la necesidad de la autocompasión tras un acontecimiento tan transformador.

Un período marcado por otros juicios

En la misma entrevista, Nara Smith habla de la ansiedad posparto que experimentó tras un parto anterior y del diagnóstico de cáncer de una de sus hijas. Explica que decidió compartir esta experiencia con la esperanza de que otras familias se sintieran menos aisladas, y anunció que la niña estaba en remisión tras completar su tratamiento.

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Este relato pone de relieve una tensión inherente a las redes sociales: una imagen publicada para crear conexión puede percibirse como un ideal al que aspirar. Al detallar lo que la foto no mostraba, Nara Smith nos recuerda que una fotografía posparto no revela nada de la experiencia vivida que la acompaña.