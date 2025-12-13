Criticada por "verse demasiado mayor", Catherine Zeta-Jones recibe un apoyo inesperado

Catherine Zeta-Jones, ícono del cine, fue recientemente blanco de críticas misóginas por su apariencia, pero rápidamente se vio abrumada por una masiva oleada de apoyo por parte de las mujeres. La actriz y cantante británica asistió a un evento de Netflix para la serie "Wednesday", donde los comentarios que la avergonzaban por su edad estallaron en redes sociales.

Críticas injustas en la alfombra roja

En un reciente evento de Netflix en Los Ángeles, Catherine Zeta-Jones habló sobre su papel como Morticia Addams en la segunda temporada de "Wednesday". Un video de TikTok de la entrevista fue secuestrado por comentarios hirientes sobre su edad y apariencia. Los trolls la calificaron de "demasiado mayor", ignorando por completo su talento y actuación.

Una oleada de solidaridad femenina

Ante esta ola de odio, muchas mujeres se movilizaron en línea. Los comentarios que siguieron fueron particularmente conmovedores: "Esto tiene que parar, las mujeres no tienen fecha de caducidad", "Es guapísima, me encanta su aspecto natural", o incluso "Es por gente tan loca como esta que las mujeres tienen miedo de envejecer, aunque ella esté guapísima". Esta efusión demuestra la frustración colectiva con el sexismo cotidiano en las redes sociales.

La presión de género todavía coloca a las mujeres en la esfera pública

Este último incidente sirve como un duro recordatorio de la presión desproporcionada que sufren las mujeres en espacios públicos para adaptarse. Mientras que los hombres suelen envejecer con gracia, las mujeres son juzgadas, escrutadas y menospreciadas rutinariamente por los signos naturales del envejecimiento. Catherine Zeta-Jones es solo un ejemplo entre muchos: detrás de cada crítica sobre arrugas o canas se esconde toda una cultura de juventud impuesta que persiste, perpetuando normas sexistas profundamente arraigadas.

En resumen, el caso de Catherine Zeta-Jones ilustra una lacra persistente: la discriminación por edad contra mujeres famosas. Sin embargo, el apoyo masivo que recibió demuestra que las actitudes están cambiando, transformando un ataque en una victoria simbólica para el empoderamiento femenino. ¿Cuándo terminarán estos juicios retrógrados?