¿Quién es Hinaupoko Devèze, la Miss Francia de Tahití?

Hinaupoko Devèze está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Miss Francia, representando con orgullo a Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa. A sus 23 años, cautiva con una combinación de determinación y un fuerte compromiso con la salud mental.

Una Miss Francia de Papeete

Nacida en Papeete a principios de la década del 2000, Hinaupoko Devèze creció entre la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y el sur de Francia, antes de regresar a Tahití de adulta. Fue elegida Miss Tahití 2025 y, a principios de diciembre de 2025, ganó la corona de Miss Francia 2026, convirtiéndose en la 96.ª Miss Francia y la sexta Miss Tahití en obtener este título.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Tahiti Official (@miss_tahiti_official)

Una carrera marcada por el mestizaje cultural y los estudios

Nacida de padre francés continental y madre de las Islas Marquesas, Hinaupoko Devèze afirma tener una fuerte conexión con la cultura polinesia, en particular con la cultura marquesana, a través de la danza y el idioma. Tras comenzar sus estudios de Derecho, se cambió a Psicología, donde se licenció, a la vez que trabajaba en turismo, como asistente administrativa y como modelo.

La salud mental como causa de enfermedades cardíacas

Hinaupoko Devèze sufrió agotamiento durante sus estudios de derecho, una experiencia que influyó profundamente en su activismo. Tras convertirse en Miss Francia, decidió, naturalmente, hacer de la salud mental su principal causa, convencida de que es un problema universal que afecta a personas de todas las edades y orígenes. Espera usar su plataforma para "animar a la gente a alzar la voz, recibir apoyo y ser respetada por quienes sufren psicológicamente".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bora Bora Original (@boraboraoriginal)

Un embajador de valores y diversidad

Durante las elecciones, Hinaupoko Devèze enfatizó su compromiso con los valores de "libertad, igualdad y fraternidad", a los que añadió la noción esencial del respeto. A través de su ascendencia mixta, su historia familiar y su vida transcurrida en varios territorios franceses, Hinaupoko Devèze simboliza una Francia pluralista, a la vez insular y continental, orgullosa de sus raíces y abierta al mundo.

En resumen, Hinaupoko Devèze no es solo una Miss Francia con un encanto y una elegancia innegables: también encarna un mensaje de diversidad, resiliencia y compromiso social. Desde Tahití hasta Francia continental, su trayectoria refleja la mezcla cultural y la riqueza de nuestro país, a la vez que destaca causas universales como la salud mental.