Search here...

"Demasiado gorda, demasiado joven": A los 50, Drew Barrymore se pronuncia sobre las críticas a su cuerpo.

Léa Michel
@drewbarrymore/Instagram

Drew Barrymore, quien saltó a la fama internacional a los 7 años en la película E.T., el extraterrestre, creció bajo los focos, pero también bajo constante escrutinio. Como invitada en su propio programa de entrevistas, The Drew Barrymore Show , la actriz compartió con emoción cómo desde pequeña comenzaron las críticas sobre su apariencia.

Cuatro décadas de lucha por amarnos

Con tan solo 10 años, ya la llamaban "demasiado gorda", "no lo suficientemente rubia" o "demasiado joven". Estos comentarios, provenientes de adultos de la industria cinematográfica, la afectaron profundamente. Al mirar una foto de ella misma de niña, Drew Barrymore confesó que recordaba una sensación de confusión y tristeza: "Ya no sabía qué debía ser para los demás".

Hoy, basándose en su trayectoria personal y profesional, Drew Barrymore afirma que le llevó cuatro décadas liberarse de estas presiones. La actriz, productora, autora, directora, presentadora de televisión y empresaria estadounidense habla de una "batalla interna", librada a diario, para finalmente creer que merece la felicidad. Nos recuerda que este camino no es lineal: las dudas pueden resurgir a cualquier edad, pero lo esencial, según ella, es aprender a "salvarse". Drew Barrymore enfatiza un poderoso mensaje de autonomía emocional: cada persona puede establecer sus propios límites ante las críticas y no dejar que otros "destruyan su alegría".

Un mensaje de esperanza para los más jóvenes

Dirigiéndose directamente a jóvenes que enfrentan presiones similares, la actriz busca ser una fuente de consuelo. "No están solos", insiste. Drew Barrymore los anima a dejar de intentar complacer a todos y, en cambio, a encontrar una forma de libertad aprendiendo a amarse tal como son. Concluye con una nota de esperanza: "Reconstruir siempre es posible". Incluso cuando uno está roto, uno puede sanar y, una vez sanado, ayudar a otros a hacer lo mismo. Para Drew Barrymore, este círculo de bondad es una forma esencial de salud emocional.

Al revisitar su doloroso pasado, Drew Barrymore ofrece un testimonio íntimo y universal: los cánones de belleza impuestos desde la infancia pueden dejar heridas duraderas, pero la resiliencia y la autocompasión permiten sanar. Su mensaje es para todas las generaciones: la "verdadera belleza" reside en la autoaceptación, libre de la mirada ajena.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Esta Miss cautiva con su atuendo de encaje en la alfombra roja

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esta Miss cautiva con su atuendo de encaje en la alfombra roja

En tan solo unas semanas, Hinaupoko Devèze se ha consolidado como una figura clave en la escena social....

"Parece de 20": Esta cantante celebra su cumpleaños número 30 con estilo

Jennie Kim, ícono mundial del K-pop y miembro del grupo femenino de K-pop BLACKPINK, acaba de alcanzar un...

"Las mujeres están engordando": su comentario sobre el cuerpo de una actriz genera indignación en internet

Un comentario viral sobre el cuerpo de la actriz estadounidense Elle Fanning en los Globos de Oro de...

"Una belleza moderna": Madison Beer cautiva el escenario con un vestido largo

Con cada aparición pública, Madison Beer parece transformar el escenario en una auténtica pasarela. Invitada al programa "Tonight...

Lily Allen brilla junto al mar: sus looks son sensación

Tras un 2025 marcado por problemas de salud y una separación muy publicitada, Lily Allen parece haber redescubierto...

Lo que esta actriz hace cada día en 20 minutos para mantenerse en forma después de los 45

No hay necesidad de buscar la perfección ni de buscar una versión idealizada de uno mismo. A veces,...

© 2025 The Body Optimist