"Demasiado gorda, demasiado joven": A los 50, Drew Barrymore se pronuncia sobre las críticas a su cuerpo.

Drew Barrymore, quien saltó a la fama internacional a los 7 años en la película E.T., el extraterrestre, creció bajo los focos, pero también bajo constante escrutinio. Como invitada en su propio programa de entrevistas, The Drew Barrymore Show , la actriz compartió con emoción cómo desde pequeña comenzaron las críticas sobre su apariencia.

Cuatro décadas de lucha por amarnos

Con tan solo 10 años, ya la llamaban "demasiado gorda", "no lo suficientemente rubia" o "demasiado joven". Estos comentarios, provenientes de adultos de la industria cinematográfica, la afectaron profundamente. Al mirar una foto de ella misma de niña, Drew Barrymore confesó que recordaba una sensación de confusión y tristeza: "Ya no sabía qué debía ser para los demás".

Hoy, basándose en su trayectoria personal y profesional, Drew Barrymore afirma que le llevó cuatro décadas liberarse de estas presiones. La actriz, productora, autora, directora, presentadora de televisión y empresaria estadounidense habla de una "batalla interna", librada a diario, para finalmente creer que merece la felicidad. Nos recuerda que este camino no es lineal: las dudas pueden resurgir a cualquier edad, pero lo esencial, según ella, es aprender a "salvarse". Drew Barrymore enfatiza un poderoso mensaje de autonomía emocional: cada persona puede establecer sus propios límites ante las críticas y no dejar que otros "destruyan su alegría".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kenneth Harris (@kenharris91906)

Un mensaje de esperanza para los más jóvenes

Dirigiéndose directamente a jóvenes que enfrentan presiones similares, la actriz busca ser una fuente de consuelo. "No están solos", insiste. Drew Barrymore los anima a dejar de intentar complacer a todos y, en cambio, a encontrar una forma de libertad aprendiendo a amarse tal como son. Concluye con una nota de esperanza: "Reconstruir siempre es posible". Incluso cuando uno está roto, uno puede sanar y, una vez sanado, ayudar a otros a hacer lo mismo. Para Drew Barrymore, este círculo de bondad es una forma esencial de salud emocional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Al revisitar su doloroso pasado, Drew Barrymore ofrece un testimonio íntimo y universal: los cánones de belleza impuestos desde la infancia pueden dejar heridas duraderas, pero la resiliencia y la autocompasión permiten sanar. Su mensaje es para todas las generaciones: la "verdadera belleza" reside en la autoaceptación, libre de la mirada ajena.