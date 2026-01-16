Esta Miss cautiva con su atuendo de encaje en la alfombra roja

En tan solo unas semanas, Hinaupoko Devèze se ha consolidado como una figura clave en la escena social. Invitada a un esperado estreno en un importante cine parisino, causó una profunda impresión con un elaborado conjunto de encaje, que fue elogiado por los presentes.

Una apariencia llamativa y controlada

Al llegar a la alfombra roja del estreno mundial de la serie "Bridgerton" en el cine Max Linder de París, Hinaupoko Devèze atrajo todas las miradas. Su atuendo, una mezcla de influencias teatrales y contemporáneas, destacó entre las opciones más clásicas de los demás invitados. Su porte, su postura segura y su atención al detalle cautivaron tanto a los fotógrafos como a los demás invitados. La silueta elegida evocaba a grandes figuras históricas, a la vez que adoptaba una interpretación moderna del estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss France Vibes (@missfrancevibes)

Un vestido que juega con el equilibrio y los contrastes

Hinaupoko Devèze lució un vestido largo, confeccionado íntegramente en encaje blanco, que se ajustaba elegantemente a su figura. Las transparencias se equilibraban sutilmente gracias a un forro color piel. El corpiño, cuidadosamente estructurado, aportaba un toque de sofisticación, mientras que el corte fluido acentuaba su elegante andar. El resultado general creaba un equilibrio armonioso entre romanticismo, modernidad y elegancia atemporal.

Una elección sencilla de accesorios y productos de belleza.

Hinaupoko Devèze optó por una elegancia discreta, dejando que su atuendo hablara por sí solo sin ser recargado. Llevó su banda de Miss Francia 2026, combinada con una gargantilla de encaje a juego con su vestido. Sus pendientes en forma de flor aportaron un toque delicado al conjunto.

En cuanto a su look, lució un maquillaje de efecto "natural", realzando su tez y mirada sin artificios. Su peinado, un semirecogido con el cabello suelto y ligeramente ondulado, enmarcaba sutilmente su rostro, a la vez que realzaba su cuello y su postura.

Una joven que ya está afirmando su visión del estilo

Con esta impecable apariencia, Hinaupoko Devèze demostró su habilidad para crear un look personal, elegante y perfecto para el evento. Cada detalle parecía cuidadosamente pensado, reflejando un verdadero dominio de la imagen y el estilo. Así, logró destacar con coherencia, sutileza y seguridad, imponiendo una fuerte identidad, respetando los códigos de la alfombra roja.

Las reacciones no se hicieron esperar: muchos elogiaron "una actuación impecable" y ya la veían como "una personalidad a seguir en el mundo de la moda y de los grandes eventos".

Al confirmar su estilo y dominio de la imagen, Hinaupoko Devèze se ha consolidado como una estrella emergente en la alfombra roja francesa. Esta elegante y reflexiva aparición marca un paso más en su ascenso mediático, anticipando muchas más actuaciones destacadas por venir. Con este vestido de encaje, demuestra que, más allá del título de Miss Francia 2026, ya encarna una auténtica firma estética y una presencia destacada en el mundo de la moda y los eventos sociales.