El escritor y editor francés Richard Millet causó revuelo el 23 de febrero de 2026 durante el programa "L'Heure des pros" de CNews al referirse a Aya Nakamura como una "enorme cantante maliense". Estos comentarios, considerados racistas, sexistas y gordofóbicos por muchos observadores, incluso llevaron al presentador Pascal Praud a exigir una disculpa pública.

Comentarios incendiarios

Invitado a comentar la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina, Richard Millet declaró: «Prefiero La Traviata a esa enorme cantante maliense que actuó ante la Academia Francesa». Se refería a la actuación de Aya Nakamura en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde actuó en el Puente de las Artes con la Guardia Republicana, cantando «Djadja», «Pookie» y clásicos como «Para mí formidable» de Aznavour.

El panel reaccionó de inmediato: la columnista Sarah Saldmann calificó los comentarios de irrespetuosos, y Pascal Praud intentó moderar la discusión, señalando que no se describe a alguien físicamente de esa manera. Richard Millet insistió, invocando una "provocación", lo que exacerbó aún más la ya tensa atmósfera.

La intervención de Pascal Praud y su disculpa forzada

Pascal Praud insistió: «Nos pone a nosotros, al canal y a mí, en una situación difícil, porque al final soy el responsable». Pidió explícitamente: «Simplemente me gustaría que se disculpara con esta joven» (Aya Nakamura). A regañadientes, Richard Millet accedió tras defender su franqueza: «Llamo a las cosas por su nombre, y como escritor también, digo las cosas por su nombre. Pido disculpas». Este intercambio se produce mientras CNews acumula sanciones de Arcom por comentarios discriminatorios, con 26 multas ya impuestas desde 2019 por un total de más de 630.000 €.

Reacciones de los fans en línea

Los comentarios revolucionaron rápidamente las redes sociales, con miles de usuarios denunciando el racismo flagrante y la gordofobia descarada. En X (antes Twitter), las capturas de pantalla del segmento circularon ampliamente, acompañadas de etiquetas como #AyaNakamura y #CNewsRacist, etiquetando a Richard Millet como un "xenófobo fracasado". Los fans defendieron a la cantante, destacando su éxito mundial.

Aya Nakamura, blanco frecuente del racismo

La superestrella franco-maliense, seguida por 4,6 millones de personas en Instagram y autora de su quinto álbum, "Destinée", que saldrá a la venta en noviembre de 2025, ya había presentado una denuncia por ciberacoso tras su actuación en los Juegos Olímpicos de 2024. Diez activistas de extrema derecha fueron condenados en septiembre de 2025 a multas de entre 1.000 y 3.000 euros por injurias públicas agravadas. Lamentablemente, estos ataques forman parte de una ola de críticas racistas contra su selección para los Juegos Olímpicos, denunciada como un símbolo de la diversidad francesa.

En última instancia, este caso ilustra las tensiones recurrentes que rodean el discurso mediático en CNews y destaca la resiliencia de Aya Nakamura frente al racismo, reforzando su estatus como figura cultural esencial a pesar de las controversias.