"No está lo suficientemente gorda": El casting de esta actriz divide a los internautas

La adaptación cinematográfica del exitoso thriller de Freida McFadden, "The Housemaid", aún no se ha estrenado, y el reparto ya está causando controversia. Amanda Seyfried, elegida para interpretar a Nina Winchester junto a la actriz Sydney Sweeney, está siendo criticada por algunos espectadores que consideran que su físico no se corresponde con el del personaje descrito en la novela. En TikTok y en los comentarios en línea, una frase recurrente sobre la actriz: "No está lo suficientemente gorda".

¿Quién es Nina Winchester en el libro?

En la novela "La Ama de Llaves", Nina Winchester es retratada como una mujer adinerada y elegante cuyo cuerpo evoluciona a lo largo de la historia, especialmente a través del aumento de peso vinculado al contexto psicológico y la violencia que sufre. Muchos lectores destacan que su apariencia es parte integral de la narrativa y de la dinámica de poder con su esposo. Para algunos fans, esta dimensión física no es un mero detalle, sino un elemento clave en cómo el personaje existe y se percibe a sí mismo dentro de la novela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Housemaid (@housemaidmovie)

Amanda Seyfried frente a las expectativas de los lectores

Cuando se anunció el reparto de la película, con Amanda Seyfried en el papel de Nina, muchos internautas expresaron sorpresa, incluso decepción. En redes sociales, los lectores —incluidos creadores de contenido franceses en TikTok— sintieron que la actriz, delgada y muy acorde con los estándares de Hollywood, no reflejaba la Nina que habían imaginado, llegando incluso a decir que "no era lo suficientemente gorda" para el papel. Algunas publicaciones señalaron que el físico de Amanda Seyfried es muy similar al de Sydney Sweeney, lo que, según ellos, borra un importante contraste entre los personajes del libro.

Una polémica que va más allá del caso de una sola película

Esta controversia forma parte de un debate más amplio sobre la representación de los cuerpos en el cine. Los lectores señalan que no es la primera vez que un personaje descrito como obeso o gordo en una novela es interpretado en la gran pantalla por una actriz delgada, citando otras adaptaciones como ejemplos de este fenómeno recurrente. Para muchos, esto ilustra un problema estructural: Hollywood acepta la idea de personajes con curvas en la literatura, pero duda en contratar a actrices que se desvían de los estándares de delgadez para estos papeles.

¿Fidelidad al texto o libertad artística?

Ante estas críticas, otro sector del público defiende la elección del reparto, señalando que la película es una adaptación, no una copia exacta del libro. Algunos argumentan que la actuación de Amanda Seyfried y su capacidad para transmitir la complejidad psicológica de Nina pueden prevalecer sobre la fidelidad exacta a la descripción física de la novela. Otros esperan que la dirección, el vestuario o incluso una ligera transformación física permitan a la película trasladar la relación de Nina con su cuerpo a la pantalla sin ceñirse necesariamente a cada detalle del texto.

La frase "No está lo suficientemente gorda" resume en definitiva la tensión que subyace a esta controversia: lo que está en juego no es solo el cuerpo de Amanda Seyfried, sino cómo la industria elige qué cuerpos se consideran "aceptables" en pantalla. Atrapado entre el deseo de fidelidad al libro, la libertad artística y la creciente demanda de diversidad corporal en el cine, el debate en torno a "The Housemaid" demuestra que el público ya no se conforma con aceptar las decisiones del reparto sin cuestionarlas. Queda por ver si la película los conquistará...